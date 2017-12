Ponte dos Ingleses está suja e deteriorada

01:00 · 19.12.2017 por Patrício Lima - Repórter

A fiação encontra-se exposta, representando perigo iminente para os frequentadores do local

Um dos principais pontos turísticos de Fortaleza pede socorro. O descaso do poder público com a Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema, é visível logo nos primeiros passos ao visitar o equipamento, que não recebe uma grande reforma há mais de seis anos. São luzes queimadas, estruturas com pichações e corroídas pela maresia, além de grande parte das tábuas do piso de madeira está descolando.

Já durante a noite, fortalezenses e turistas contam com a sorte ao conviver com a insegurança no local, que é algo rotineiro, segundo moradores da região. Além disso, o consumo de droga é uma realidade comum no local. A reportagem do Diário do Norte flagrou mais de uma pessoa consumindo maconha livremente, na tarde de ontem.

O mal cheiro também toma conta do local. Nos banheiros, que estão desativados, o odor é ainda mais forte. Uma senhora, que preferiu não se identificar, se deparou com o descaso ao levar a filha para fazer necessidades fisiológicas e teve que improvisar com a situação. Ela afirma que é um absurdo, um ponto turístico tão importante da cidade não ter pelos um banheiro digno. "É algo que a gente nunca vai entender. Vemos uma bela decoração de Natal, mas o básico não é disponibilizado".

O ambulante Ireldo Gomes, que trabalha no local há mais de 20 anos, revela ter desistido de esperar melhorias no equipamento. "Não é de hoje esse problema. Já vi várias administrações passarem e nenhuma mudança concreta foi realizada. Para mim, os grandes problemas são a falta de iluminação e a insegurança. Até que nos últimos dias eu vi homens da Polícia, mas muito timidamente".

O professor Raimundo Sombra lembra que o passeio na Ponte era um dos programas preferidos de sua família na década de 90. Hoje, com a falta de segurança e o abandono, ele lamenta que o interesse pelo espaço diminuiu "Ela está abandonada. Apesar disso, a gente percebe que a população ainda não desistiu do local. Lembro que eu trazia meus filhos, ainda crianças, e a realidade era bem diferente. Afora isso, tínhamos uma sensação maior de segurança", conta.

Questionada pela reportagem sobre a situação precária da Ponte dos Ingleses, a Secretaria de Turismo do Estado (Setur) atribuiu os problemas da estrutura ao desgaste provocado pela maresia e às ações de vandalismo. Sobre futuras reformas no equipamento, o órgão afirmou, em nota, que uma nova revitalização está sendo planejada. Porém, a responsabilidade será da Secretaria de Turismo de Fortaleza, que executará a obra e fará a partir do próximo ano a gestão do ponto turístico.

Nova administração

"No fim do ano passado, realizamos reparos mais imediatos, como pintura e melhorias no piso. Este ano, houve uma tentativa de ceder o equipamento para a Prefeitura. Como não deu certo, a reforma acabou sendo adiada. Dessa forma, a Setur será a responsável pela obra e pela administração do equipamento. Os trabalhos serão iniciados até janeiro de 2018", destaca a nota.

Na última semana, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, anunciou um pacote de intervenções para a Praia de Iracema, em 2018, incluindo a Ponte dos Ingleses. No cronograma, a entrega da obra está programada para novembro de 2018, após dois períodos de alta temporada, impactando no turismo local.