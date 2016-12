Policiais ensinam música a jovens

00:00 · 24.12.2016 / atualizado às 02:44

Crianças e adolescentes de baixa renda estão aprendendo música com projeto "Violão Comunitário"

Pelo menos quatro dias na semana, os soldados Dennis de Melo Milanez e Denis Holanda e o cabo Ângelo Costa, da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), usam o violão como arma contra a violência. Eles levam aula de música para meninos de 8 a 18 anos de cinco comunidades: Edson Queiroz, Barroso, Alagadiço Novo, Tancredo Neves e Cidade dos Funcionários.

"A gente passava na viatura e percebia que era muito difícil entrar nos becos e conversar com as pessoas em determinadas áreas, de se achegar e conversar sobre o que acontecia. Percebi que tinha como entrar através da música. Falei com o meu companheiro Denis Holanda e com a liderança do Edson Queiroz, dona Antônia Augustinho de Souza, a dona Toinha, e começamos a dar as aulas", conta Milanez, que iniciou o projeto em 2010 e hoje conta com mais 800 jovens impactados durante os seis anos de projeto de policiamento comunitário.

O projeto "Violão Comunitário" tem o objetivo de inibir o acesso às drogas e à violência dentro das comunidades situadas em áreas que sofrem com a violência urbana. "São locais com índices de criminalidade elevados, além de ser nossa área de trabalho", explica o soldado que também é músico e desenvolvia trabalhos sociais antes mesmo de entrar na PM.

"Não deixamos de realizar o policiamento ostensivo. O projeto é uma estratégia de diminuir a violência a curto e longo prazo", defende ele que reforça que o principal não é ensinar música e sim levar princípios de cidadania, respeito e disciplina. "A gente já teve também depoimentos de mães que a filha venceu depressão, já vi três alunos tocando violino no Teatro Via Sul. Eu me sinto muito realizado. Eu vejo os frutos, o resultado. Eu vejo crianças que muito provavelmente poderiam entrar no mundo do crime e estão fazendo a diferença", conta o soldado que planeja ampliar o projeto em 2017.