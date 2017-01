Polícia investiga morte de cearense em Berlim

00:00 · 06.01.2017 por João Lima Neto/Ranniery Melo - Repórteres

Um cearense morreu na cidade de Berlim, capital da Alemanha, após cair do 4º andar de um prédio residencial. De acordo com informações da Embaixada do Brasil em Berlim, repassadas aos familiares, o óbito do administrador Francisco Eduardo Pereira de Lima, 29, foi registrado às 3 horas da última segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2017, horário local do ocorrido. A Polícia alemã ainda não sabe como a queda ocorreu e estipulou aos familiares um prazo de três semanas para apresentar um inquérito sobre o acidente.

A Embaixada do Brasil em Berlim comunicou aos parentes sobre a morte do cearense na última quarta-feira, dia 3. Segundo informações da Polícia alemã aos familiares, o jovem caiu de um apartamento onde estava com os amigos. Ele teria tentando se segurar nas grades do imóvel abaixo, mas não conseguiu se apoiar.

De acordo com as informações da irmã de Francisco Eduardo, Paula Pereira, o corpo deverá ser cremado logo após a análise da perícia policial. Ainda conforme a irmã, a Polícia alemã revelou que foi encontrado sangue na mão do jovem e que descartam a hipótese de suicídio. O jovem tinha seguro de vida, que cobria as despesas com translado em caso de morte.

Vida

A irmã afirma que Eduardo se comunicava semanalmente com ela e a mãe, mas tinha uma vida reservada. "Ele sempre falava com a gente pela internet e telefone. Sabíamos dos relacionamentos dele. Ele era muito calado, era fechado. O que a gente sabe é que o Eduardo não tinha conflito com ninguém", acrescentou Paula durante entrevista ao Diário do Nordeste na tarde dessa quinta-feira (5).

Além disso, amigos de Eduardo, que preferiram não se identificar, contam que o jovem se profissionalizou para o mercado de trabalho na Europa. O administrador falava fluente as línguas inglesa, alemã e finlandesa. Atualmente, ele trabalhava com secretariado em uma empresa privada e também prestava serviços para uma montadora de veículos alemã.

A reportagem entrou em contato com Ministério das Relações Exteriores, mas a Pasta se limitou a informar, no início da noite de ontem, que a Embaixada do Brasil em Berlim está em contato com as autoridades policiais da Alemanha. Ainda segundo o órgão, a entidade está prestando a assistência consular aos familiares de Eduardo.

Formação

Conforme dados do passaporte de Francisco Eduardo Pereira, ele era natural do Município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, tinha formação acadêmica em Administração e trabalhava em empresas privadas.

Ainda conforme a documentação de Francisco Eduardo, ele mantinha residência fixa em Londres, no Reino Unido. Na Europa, ele se especializou em Comércio Exterior.

Durante a última festa de Natal, entre os dias 24 e 25 de dezembro de 2016, conforme os amigos, o jovem havia viajado com um grupo para Finlândia, e no Réveillon de 2017 marcou com outro grupo, que conheceu por meio da internet, em Berlim.

Desde o ano de 2006, o cearense se mudou para o continente europeu, onde residiu em várias cidades. O administrador era casado legalmente com o estrangeiro Paul King, mas não viviam juntos.

Em 2011, também segundo a família, o jovem administrador se casou novamente, dessa vez com um inglês, mas o relacionamento durou pouco. Mesmo separados, Paul quem viabilizou os trâmites legais, após o acidente. De acordo com informações repassadas pela Polícia à família, Paul e Eduardo ainda são casados legalmente.