Polícia investiga anúncio de bebê em site de vendas

Ofertar criança, para venda ou doação, é crime e fere o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); a pena é reclusão de um a quatro anos, e multa O anúncio foi postado no dia 25 deste mês, por volta das 21h24, e começou a ser compartilhado em redes

Com o título "Vende-se Bebê", um anunciante chamado Israel Sabino, morador do bairro Cocó em Fortaleza, estaria comercializando uma criança de cinco meses no site e-commerce OLX. O anúncio foi postado na noite do dia 25 de dezembro, por volta das 21h24, e começou a ser compartilhado em diversas redes sociais. De acordo com o anunciante, o motivo para o suposto "negócio" seria a impossibilidade de cuidar da criança. O valor a ser pago não foi informado.

A Polícia Civil do Ceará informou que a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa) investiga o caso. Um Boletim de Ocorrência (B.O.) sobre o fato foi registrado por um conselheiro tutelar no plantão da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e, em seguida, encaminhado para a Dececa, responsável por apurar casos desta natureza.

Segundo a delegada que está respondendo pela unidade da Criança e do Adolescente (Dececa), Estela do Amaral Ribeiro, não era possível passar mais detalhes, uma vez que as investigações estavam sendo iniciadas. "Não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa aqui. Vamos verificar se esse anúncio é de fato uma tentativa de venda ou uma brincadeira. De qualquer forma, a pessoa precisa ser responsabilizada", disse Estela.

A reportagem do Diário do Nordeste tentou entrar em contato com o anunciante pelo número de telefone informado na postagem, no entanto, em diversas tentativas as chamada caíram na caixa postal.

Estatuto

O post foi retirado do ar, segundo a OLX, uma hora após a publicação do anúncio, que trazia ainda duas fotos da criança e a justificativa: "5 mês (sic) não tenho condições de cuidar". A delegada explicou que o ato fere o artigo 238 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que criminaliza a ação. O artigo versa sobre "prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa". A pena é reclusão de um a quatro anos, e multa. Para o advogado Renato Torres, da Comissão de Direito da Tecnologia da Informação da OAB-CE, o crime também se enquadra no artigo 149-A da Lei 13.344 do Código Penal Brasileiro, que dispõe sobre o tráfico de pessoas, que propõe pena de quatro a 8 anos, chegando a aumentar se o objeto do tráfico for criança.

"Essa falsa sensação de que a internet é um território sem lei é equivocada. As leis aplicadas no mundo real também se aplicam ao universo virtual. É importante deixar claro que há regulamentação. Inclusive, o Marco Civil da Internet, apesar de ser muito abrangente, é o início dessa regulação específica para este meio. É um ensaio para o que a gente precisa ver", defende Renato, ao explicar que existem outros procedimentos legais para os pais que estejam em desespero sem condições de cuidar do filho. "Nesses casos, é preciso procurar o Estado, que vai fazer todo o procedimento legal. Dessa forma, os pais não serão responsabilizados", reforça ele.

Conforme o Ministério Público Federal (MPF), o caso não chegou à instituição que cuida de casos de crimes na internet. A assessoria de imprensa explicou que nenhum caso com essas características chegou a ser denunciado no Estado. Os mais comuns que aparecem no MPF, de acordo com dados do órgão, são de injúria, difamação e racismo.

Empresa

Em nota, a OLX lamentou o ocorrido e disse que viola os Termos e Condições de Uso do site. A empresa afirma que o anúncio permaneceu por menos de 1 hora no site e foi removido pelo próprio usuário, que foi banido permanentemente do sítio eletrônico. "A OLX informa que disponibiliza um botão de denúncia em todos os seus anúncios possibilitando que qualquer pessoa denuncie eventuais práticas irregulares ou conteúdos indevidos. A empresa reforça, ainda, que está à disposição das autoridades para colaborar nas investigações", disse no comunicado.

A empresa também informou que conta com uma equipe de atendimento dedicada a aprimorar seu serviço, a fim de manter segura a comunidade de usuários. Um caso semelhante acontece em março deste ano em Belo Horizonte, quando a Polícia Civil prendeu o pai suspeito de anunciar um bebê no mesmo site de vendas.

Naquela época, o homem confessou ser responsável pelo anúncio e disse ter feito a postagem por brincadeira. Mas a oferta de venda da criança já se configura crime e o homem foi autuado em flagrante. A mãe do bebê afirmou aos policiais que não sabia que o marido havia feito a postagem.