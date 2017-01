Poesias cotidianas de quem mora em ruas de saudade

01:00 · 30.01.2017 por Karine Zaranza - Repórter

José Inácio sonha em voltar a trabalhar como motorista e se sentir livre no mundo. ( FOTOS: Nah Jereissati ) Lúcia e a neta Victória ressignificam a falta dos familiares que foram para longe. A avó também guarda com carinho a infância e sua terra natal.

José Inácio sonha em voltar a trabalhar como motorista e se sentir livre no mundo fotos: nah Jereissati Lúcia e a neta Victória ressignificam a falta dos familiares que foram para longe. A avó também guarda com carinho a infância e sua terra natal Maria de Fátima, que mora atrás do cemitério, chora ao lembrar do pai falecido há 35 anos No Montese, Luciana sente que teve uma infância mais feliz e livre que a do filho Pedro Darlene e Davi em frete à casa no Parque Genibaú. A maternidade completou a jovem "sem saudade"

O poeta chileno Pablo Neruda dizia que saudade é palavra de perfis ambíguos. Às vezes melancolia, noutras alegria por ter vivido. Uma dos vocábulos mais românticos de nossa língua, passou a ser inspiração para poetas, músicos, escritores. De tão especial, ganhou um dia para si: 30 de janeiro. Além de uma data, muitos mitos sobre a palavra que seria somente brasileira.

O professor Doutor de Latim e Filologia Românica da Universidade Federal do Ceará (UFC), Josenir Alcântara de Oliveira, explica que, ao contrário do que se reverbera, saudade existe em outros idiomas. "Isso é mais uma vaidade nacional. Essa relação afetiva com a palavra vem de nossa cultura, colonizada por Portugal. Eles se lançaram ao mar e era muito comum esse sentimento de saudade", explica ele, remetendo aos anos de 1500. Tantos anos depois, em Fortaleza, a saudade é mais que sentimento de quem deixou tudo para desbravar. É também 10 ruas, avenidas, becos e travessas que ganharam nome, habitantes e histórias, em bairros como Parque Genibau, Montese, Passaré, Moura Brasil e Pici, que contamos agora.

No número 169, da rua Saudade, no Montese, a dona de casa Lúcia Santos de Lima, 55 anos, coleciona lembranças. Com cara fechada, como quem represa ausências, ela só sorrir ao ver a neta Victoria, 6. Há 35 anos, abandonou sua casa e os pais em Viçosa para desenhar sua própria família, em terra nova, numa rua que nomeia o sentimento que carrega desde então.

"Tenho saudade da terra da gente, da família. Hoje não tenho mais pai nem mãe. Tenho saudade da infância, da liberdade que tinha, de brincar na areia e pegar fruta nas mangueiras, de tomar banho de rio. Tenho saudade da filha e da neta que saíram de casa e foram morar em Barretos", confessa. A casa, que já abrigou os sogros e todos os três filhos hoje é morada de Lúcia, marido, uma filha, o genro e a neta. Vontade da mãe de ter de novo a casa cheia. Desejo da menina de voltar a brincar com a priminha que, agora, mora longe. É assim que a saudade se concretiza na casa amarela.

Mais à frente, num bloco colorido de residências, outro lar amarelo. Mesmas cores e saudades. Aos 37 anos, a dona de casa Luciana Sena vê os cinco filhos, Jennifer, 17, Jéssica, 15, Nicolas, 8, Nicole, 5, e Pedro, 1, numa rotina muito diferente da que tinha ao crescer por aquelas ruas. "Saudade de relembrar os tempos de infância que não voltam mais. Quando era criança eu brincava na rua, tinha uma liberdade que as de hoje não têm mais. É tudo em tablet e em celular. A gente ia para a pracinha aqui do lado, hoje não pode mais. Agora os meninos estão tudo se drogando", reclama ela, que gostava mesmo era da calmaria da região.

Nascida e crescida pelas ruas próximas à Saudade, acabou chegando à casa onde mora para ficar perto dos pais, que se tornaram vizinhos quando ela se casou. A proximidade faz com que ela aplaque a vontade de estar perto, de um colo materno e paterno. O que dói, por enquanto, é a falta de um dos vizinhos, falecido há cerca de um mês. A vizinhança se tornou uma família. "A gente sente falta de quem viveu com a gente e partiu".

Morte

A morte está muito associada à saudade. O professor explica que é muito comum essa relação. É quase como um lamento. No entanto, ele reforça que o sentimento, por mais que cause "dor", está num âmbito positivo. "Não se sente saudade de coisas ruins, de episódios traumáticos. A saudade é uma ligação, o cordão umbilical dos afetos", compara Josenir Alcântara.

Em outra via da Capital, com o mesmo nome, a morte geograficamente está ligada à Saudade. Atrás do Cemitério Parque da Paz, a avenida calma e silenciosa só vê movimento, conforme os moradores, em datas especiais: Dia de Finados e Dia das Mães. Maria de Fátima Barbosa, 61 anos, diz que não se incomoda em viver ao lado de mortos. Lida bem com a morte do marido, mas chora ao lembrar da ausência do pai, falecido há 35 anos. "Ele morreu nos meus braços. Vivemos juntos 45 anos. Ele era professor e muito ligado à religião", conta ela que herdou as duas paixões. O magistério, por exemplo, é saudade menos doída. "Sinto falta. Me orgulho de ver meus alunos grandes hoje em dia".

O vizinho, José Inácio Silveira, 66 anos, veio de Cuiabá para matar a saudade que sentia da mãe. Depois que ela morreu, os planos mudaram. O homem que hoje vive trancada na bodega que montou para ganhar a vida sente falta da liberdade de outrora. "Era motorista. Tenho suadade do meu trabalho, de ver o mundo. Saudade é passado bom. Coisa ruim não se lembra" .

No Parque Genibaú, numa ruela com cinco casas em frente a uma pracinha, Darlene dos Santos, 22, brinca com a sina de quem vive na rua Saudade. Com o filho David Lucas, 5 meses, ela descobriu-se completa, sem vazio nenhum. "Não tenho saudade. Minha família é toda viva, mora perto. Antes eu saia, mas não sinto falta. Ele está me preenchendo", justifica a jovem que saiu da rua da Paz para encontrar seu canto na rua ao lado.

FIQUE POR DENTRO

Vocábulo possui infinitos significados

Chegaram a noticiar que saudade era uma das palavras mais difíceis de serem explicadas. O professor Doutor de Latim e Filologia Românica da Universidade Federal do Ceará (UFC), Josenir Alcântara de Oliveira, nega. Para ele, a palavra é abstrata e, como todas as outras, demonstra esforço de traduzir o intraduzível. "Ninguém consegue abarcar porque a palavra é o limite". No entanto, o professor que estuda a origem das palavras, explica que de modo sucinto, pode-se dizer que o estabelecimento da etimologia da "saudade" tem recebido duas principais propostas.

Uma vem do árabe "saudah" , que significa "humor negro, hipocondria, melancolia". A segunda é do latim solitate, "isolamento, solidão". "Dessas duas propostas, e segunda parece ser mais consistente, por o contexto cultural românico ser muito mais longevo e mais forte do que os quase oitocentos anos da presença árabe na Ibéria, sendo, por isso, a proposta latina mais próxima, linguística e culturalmente, do português "saudade"". Assim sendo, a palavra extrapola suas raizes e se torna infinita de sentidos.