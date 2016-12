Plano visa alterar geração de energia e criar regionais

00:00 · 20.12.2016 por Thatiany Nascimento - Repórter

Ao longo de três anos, foram feitas coleta de informação, formulação de diagnósticos e construção de possíveis soluções em áreas como Saúde, Educação, Mobilidade, Segurança e Infraestrutura acerca da Capital ( FOTO: FERNANDA SIEBRA )

O Plano Fortaleza 2040 iniciado em maio de 2014 foi finalizado. Hoje, o documento que traça ações para o desenvolvimento urbanístico, econômico e social da cidade nos próximos 24 anos será entregue pela Prefeitura à população, às 19h, no Theatro José de Alencar (TJA), no Centro. Nele, há metas e estratégias a serem seguidas pelas próximas seis gestões municipais. Dentre as propostas, consta o estabelecimento de mecanismos para que Fortaleza gere parte da sua própria energia, aumente as alternativas de abastecimento de água, garanta sustentabilidade financeira ao metrô e crie, pelo menos, seis novas Regionais.

Se, em quase três anos, os trabalhos para o Fortaleza 2040 foram de coleta de informação, formulação de diagnósticos e construção de possíveis soluções em áreas como Saúde, Educação, Mobilidade, Segurança e Infraestrutura, o momento agora é de saber como esse planejamento sairá do papel. Isto porque a Capital, em períodos anteriores (entre 1970 e 2010 foram seis grandes planos) já contou com projetos estratégicos, mas que tiveram pouca aplicabilidade.

"É um projeto muito difícil. A cidade não podia parar para esperar um plano e tivemos que fazer com o que tínhamos. Mas sentimos dificuldade, pois não houve muita cooperação para fazermos as coisas de forma integrada. Dentro da gestão pública há essa dificuldade", explica o superintendente do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), Eudoro Santana. A instituição é responsável pela formulação do Fortaleza 2040.

Aplicação

De acordo com Eudoro, para garantir que as medidas serão, de fato, efetivadas entre 2017 e 2020, o prefeito Roberto Cláudio realizará reunião com todos os secretários para determinar que as ações de todas as secretarias tenham como norte as diretrizes designadas no Plano.

Dentre as iniciativas que constam no Plano, Eudoro ressalta as ações para tornar Fortaleza uma cidade autossuficiente no quesito energia. As ações projetadas no documento apontam que legislações serão estabelecidas para obrigar que todos prédios, a serem construídos nos próximos anos, contem com tetos solares capazes de gerar energia elétrica, que poderá, por exemplo, ser revestida para as áreas públicas da cidade. "Queremos uma Fortaleza que consiga gerar energia própria para iluminar locais como praças e vias públicas".

Conforme Eudoro, isto é necessário porque a geração de energia do Ceará como um todo vem predominantemente de fontes externas, embora o Estado já conte com geração de energia eólica e por via do calor (carvão e gás). A ideia é que esta ação seja posta em prática até 2023.

No que diz respeito ao abastecimento hídrico - campo que tem se mostrando sensível no cenário de estiagem intensificado também na Região Metropolitana de Fortaleza -, o Plano estabelece ações como reúso de água de esgoto, dessalinização da água do mar e impulso na realimentação do lençol freático, a fim de garantir melhoria de qualidade desta água, a ser explorada com a escavação de poço para abastecimento humano.

Outra medida do Fortaleza 2040 é a determinação - em forma de lei- que a partir de 2017 nenhuma habitação construída pelo poder público será edificada fora do eixo metrô. "É necessário garantir a densidade nesse corredor para gerar necessidade de uso do modal e com o incremento de passageiros gerar sustentabilidade financeira", diz.

Território

Eudoro explica também que o Fortaleza 2040 traz a proposta de redefinição do território da Capital, com uma nova regionalização. "É um processo de discussão que começará em 2017 sobre os limites. A ideia é termos um número maior de regional, mas com uma população menor em cada área para que os subprefeitos consigam gerenciar de forma mais próxima". A Prefeitura trabalha com a ideia preliminar de ter ao todo 13 regionais. A estimativa é que esta medida vigore a partir de 2018.

FIQUE POR DENTRO

Tramitações de leis na Câmara são suspensas

Os projetos que estabelecerão a nova Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos) e o Código de Obras e Posturas de Fortaleza, e estão na Câmara Municipal, terão as tramitações interrompidas por orientação do prefeito Roberto Cláudio, garante o superintendente do Iplanfor, Eudoro Santana. "O prefeito mandou suspender a votação este ano para que em janeiro essas leis se nivelem ao Fortaleza 2040, evitando conflito", garante.

A ideia é já aprovar as novas regras, que impactam diretamente no planejamento urbano da cidade, em consonância com o Plano, para evitar aprovação e posterior revisão de medidas. Em 2017, explica Eudoro, até o primeiro semestre, uma equipe da Prefeitura irá formular um "arcabouço jurídico" para regulamentar ações previstas no Fortaleza 2040.