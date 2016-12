Plano propõe 24 ações de mitigação

00:00 · 21.12.2016

A Comissão Especial para acompanhar e monitorar as obras de transposição do Rio São Francisco da Assembleia Legislativa, reunida ontem, divulgou documento com um conjunto de 24 ações "consideradas indispensáveis para a mitigação da crise hídrica enquanto as águas do Velho Chico não chegam". Dentre elas, cobrar do governo federal o atendimento da demanda de 2.500 poços pelo Dnocs, criar programas de incentivo para a instalação de poços na produção rural e desenvolver um plano estruturado de superação da suspensão das águas do Castanhão.

As obras do projeto de transposição do Rio São Francisco começarão a beneficiar o Ceará a partir de agosto de 2017. Segundo o Ministério da Integração, a previsão do cronograma é que o reservatório Jati e a cidade de Fortaleza, sejam contemplados, respectivamente, nos meses de agosto e setembro de 2017, logo após a finalização das obras necessárias para a passagem da água no Eixo Norte.

Hoje, cerca de 90,8% da obra está concluída e o restante está na espera do resultado de processo licitatório para sua finalização. As obras, que deveriam estar prontas até o fim deste ano, foram suspensas após a saída da empreiteira Mendes Júnior, responsável pelo andamento do projeto entre Cabrobó, em Pernambuco, até Jati, onde fica a captação do Eixo Norte.

Incapacidade

Com 140 quilômetros de extensão, o trecho N1, que está em licitação, passa por quatro municípios: Cabrobó (PE), Salgueiro (PE), Verdejante (PE) e Penaforte (CE). Os serviços que estavam sob a responsabilidade da Mendes Junior tiveram que ser licitados em função da construtora comunicar ao Ministério, em junho, sua desistência.

O empreendimento, que levará água para 12 milhões de pessoas no Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, é composto por dois eixos de transferência de água - Norte e Leste - que juntos somam 477 quilômetros de extensão incluindo canais, estações de bombeamento, túneis e aquedutos.