Plano elabora estratégias para desenvolvimento

00:00 · 21.12.2016

Entre os eixos que compõem o documento, está uma linha sobre mobilidade urbana ( FOTO: JL ROSA )

Pensado para ser implementado já a partir de 2017, o Plano Fortaleza 2040 foi lançado na noite de ontem, em cerimônia no Theatro José de Alencar. O projeto contém diretrizes que deverão traçar o desenvolvimento urbanístico, econômico e social para a cidade nos próximos 24 anos.

O evento contou com a participação do prefeito Roberto Cláudio, assim como do governador Camilo Santana e da vice-governadora, Izolda Cela. O superintendente do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), Eudoro Santana, e o presidente da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), Francisco Antônio Guimarães, ajudaram a apresentar o documento.

Para o prefeito Roberto Cláudio, pensar em estratégias a médio e longo prazo são importantes para garantir que Fortaleza ofereça mais oportunidades e qualidade de vida aos seus habitantes. "Uma cidade, como tudo na vida, precisa de planejamento, pensar de forma estratégica sobre o seu futuro. Toda cidade do mundo que conseguiu resolver seus dilemas acabou construindo o binômio planejamento e continuidade. Estamos dando hoje o primeiro passo, que é entregar um plano construído".

Por se tratar de um conjunto de ações que se estendem por, pelo menos, seis mandatos da gestão municipal, Roberto Cláudio considera a continuidade do plano como um dos principais desafios.

Trajetos

O Fortaleza 2040 está dividido em oito eixos. Contudo, conforme Roberto Cláudio, pensar em mobilidade é um dos primeiros passos para perseguir um bom desenvolvimento para a cidade.

"Para ter uma boa qualidade de vida, a cidade deve reduzir a dependência de longos trajetos de casa para o trabalho. Isso pressupõe que consigamos dar autonomia a diversos territórios da cidade, oferecendo emprego, saúde, educação e espaços públicos de lazer, unindo esses territórios com eixos de transporte público", afirma Roberto Cláudio.