Planetário reabre com novidades

01:00 · 21.09.2018

Na cúpula, a sensação é de estar fazendo parte do Universo. É o que há de mais novo na tecnologia mundial, segundo o diretor Dermeval Carneiro ( Foto: JL Rosa )

O Planetário Rubens de Azevedo, localizado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, reabriu, na noite dessa quinta-feira (20), com novidades na programação e modernização na estrutura. O equipamento funcionará de quinta-feira a domingo e terá uma programação diversificada para os públicos infantil, juvenil e adulto.

De marca alemã, o planetário da marca Zeiss modelo Skymaster ZKP4 Led com projetores digitais Velvet Duo de alta resolução foi adquirido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará (Secitece). Também foram adquiridas sete novas sessões para exibição ao público, somadas às outras sete que já faziam parte do pacote. Ao todo, o investimento para a aquisição de todas as peças foi de R$ 8 milhões.

Sessões

As sessões temáticas e especiais acontecerão nas quintas e sextas, às 18 e 19h; e nos fins de semana, às 17h, 18h, 19h e 20h. Entre os itens que serão apresentados de quinta a domingo estão: A Lenda da Princesa Acorrentada (infanto-juvenil), que aborda a história mitológica das constelações. A sessão apresenta objetos astronômicos como nebulosas, galáxias e buracos negros localizados nos signos mencionados; Passaporte para o Cosmos (juvenil-adulto), que faz uma viagem aos confins do Universo apresentando imagens de objetos celestes falando sobre as características físicas destes.

Nos sábados e domingos serão apresentados, às 17h, a Viagem do Foguete de Papel (infantil), em que crianças fazem um passeio imaginário pelo Sistema Solar; às 18h, A Lenda da Princesa Acorrentada; às 19h, Explorando o Universo (juvenil-adulto), que apresenta fundamentos da Astronomia e conhecimentos atuais acerca do tema; às 20h, Passaporte para o Cosmos.

O diretor do Planetário Rubens de Azevedo, Dermeval Carneiro, afirma que pela qualidade da imagem, que é superior, torna-se a experiência para os interessados mais uma imersão. "Na cúpula, você tem a sensação de estar fazendo parte do Universo. É o que há de mais novo na tecnologia mundial", diz

Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), e devem ser adquiridos na sessão de bilheteria no local. Já os agendamentos para grupos escolares serão retomados a partir de outubro.