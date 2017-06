Pirambu convive com descarte irregular de lixo

00:00 · 08.06.2017 por Vanessa Madeira - Repórter

A coleta ocorre cerca de oito vezes na Avenida Leste Oeste, principal alvo das irregularidades. Com isso, a quantidade de lixo recolhido diariamente no bairro chega a 565 toneladas, um dos maiores volumes da Capital ( Foto: Thiago Gadelha )

A cada minuto, carroceiros chegam e despejam, com naturalidade, todo tipo de resíduo no ponto de lixo já formado em plena avenida. Moradores e comerciantes ajudam a engrossar a pilha, cruzando a via apenas para atirar pequenas sacolas no canteiro central da via, onde sabem que o caminhão deve passar em algumas horas. No Pirambu, um dos bairros mais problemáticos da cidade no que diz respeito ao descarte irregular de detritos, a coleta ocorre cerca de seis vezes por dia. Oito vezes na Avenida Leste Oeste, principal alvo das irregularidades. Com isso, a quantidade de lixo recolhido diariamente no bairro chega a 565 toneladas, um dos maiores volumes da Capital.

Descartar lixo nas vias já é hábito entre a comunidade. Ao longo da Avenida, podem ser identificados pelo menos sete rampas, cheias de resíduos, entulhos, restos de poda, móveis velhos, dentre outros detritos. "Aqui é demais. Os próprios moradores que jogam o lixo ou então chegam pessoas com carrinhos de mão lotados de entulho e despejam tudo, como se não fosse nada demais. O caminhão passa, mas não adianta. Passou não faz nem duas horas e já está cheio", diz o comerciante Antônio Cleyton Fernandes, que trabalha em frente a um dos pontos de lixo da via.

A dificuldade histórica de combater o descarte irregular de lixo fez com que o bairro fosse escolhido para receber o primeiro Ecopolo de Fortaleza. Previsto para iniciar atividades neste mês, o programa prevê, dentre outras ações, a mudança da logística de coleta na região, com a instalação de três Ecopontos no bairro, lixeiras subterrâneas, e a disponibilização de um serviço de coleta de pequenas quantidades sob demanda. Ao mesmo tempo, serão realizadas ações de educação ambiental, monitoramento e requalificação urbana de locais que hoje funcionam como depósitos de resíduos.

Segundo Albert Gradvohl, coordenador especial de Limpeza Urbana da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), fatores como o desordenamento urbano, o grande número de comércios e a existência de áreas de difícil acesso tornaram o combate à prática na Avenida Leste Oeste um desafio para as gestões.

"Ninguém quer o lixo na porta de casa. Então, em locais de difícil acesso, a tendência é levar para um lugar mais distante. Normalmente se leva para os canteiros centrais", afirma. Na via, conforme Gradvohl, há pontos de lixo formados por grandes e pequenos geradores, desde empresas que contratam caminhões e carroceiros para recolher o lixo e despejar nas rampas até os próprios moradores e comerciantes.

"O descarte clandestino é tão acentuado que empresas localizadas em outros bairros levam seus resíduos para serem descartados lá. Sabemos de empresas de confecção e padarias da Parangaba que colocam o lixo em cima de carros pequenos e levam para a Leste Oeste", observa o coordenador. "E na hora que um coloca o lixo na esquina, a tendência natural é que todos coloquem, independentemente de ser uma pessoa ou uma empresa", completa.

Hábito

Gradhvohl diz ainda que a coleta realizada constantemente ao longo de várias gestões incentivou o hábito entre a população. "Acostumou-se a sempre fazer a limpeza por parte da coleta especial. O caminhão sempre passava independente de ser dia ou não. E aí ficou nesse comportamento vicioso. A população fazendo o que não deveria e a coleta também", acrescentou.

A estratégia traçada pela Prefeitura para amenizar a situação começou pela inauguração do primeiro Ecoponto na região no início de maio. O próximo passo é o Ecopolo, que, segundo o coordenador, terá uma abrangência cerca de 10 vezes maior que a do Ecoponto e tem como diferencial a existência de uma gestão in loco. "A diferença é que vai ter ações de educação, implantação de tecnologia e logística. Com isso, poderemos conseguir uma mudança de comportamento e uma limpeza urbana", explicou.