Pessoas em situação de rua vivem no Aeroporto da Capital

01:00 · 16.10.2017 / atualizado às 09:58 por João Lima Neto - Repórter

Parte das pessoas que dormem em um dos saguões de espera para embarque diz sofrer de problemas familiares

"Onde você mora? No Aeroporto". A resposta é da estudante de direito Ana Beatriz Firmino, de 18 anos. Em meio aos passageiros, pessoas em situação de rua ocupam a área do Aeroporto Internacional Pinto Martins sem grandes dificuldades. O ar condicionado e o policiamento 24 horas são os atrativos da estadia. Os "moradores" se dizem bem acolhidos por todos que passam, inclusive pelos funcionários da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Diferentemente do personagem Viktor Navorski, interpretado por Tom Hanks no filme "O Terminal", que habitou por meses um aeroporto nos Estados Unidos devido a uma guerra no seu país, o refúgio dos fortalezenses no aeroporto cearense é para fugir de problemas familiares. Existem também pessoas com doenças neurológicas que vivem as áreas do equipamento.

"Eu durmo no Aeroporto com minha mãe desde o feriado de 7 de setembro deste ano. Nos dormimos aqui devido a problemas familiares que tivemos. Morávamos no bairro Planalto Pici, na casa do meu irmão", conta Beatriz. A saída da casa do irmão se deu por má convivência com a cunhada. A jovem, que é bailarina, chegou a iniciar o curso de direito em uma faculdade privada, mas teve de trancar.

"Seguimos a vida normalmente. No fim do mês, deveremos sair, pois minha tia vai alugar um cantinho para a gente. Vai ser a hora que vamos nos reerguer", conta a jovem. Antes da morar no Aeroporto, Beatriz e a mãe, Valdete Firmino da Silva, 50, moravam de aluguel. "Residíamos com meu pai. Ele foi embora para Recife com outro irmão meu em busca de emprego. Como ficou difícil pagar o aluguel, entregamos a casa".

Apesar da situação de rua, Valdete diz perdoar o filho. "Eu não posso ter raiva dele. É meu filho e eu perdoo tudo. Não sei o que deu nele. É um homem bom", diz a mãe.

Rotina

O dia das duas começa cedo. Às 7h da manhã, elas saem do aeroporto e seguem até o bairro Ellery. Valdete fica na casa da cunhada e Beatriz vai ao balé em uma instituição privada. "Ninguém na minha faculdade sabe. O Aeroporto é um pouco desconfortável e cansativo, mas dá para dormir tranquilo pois tem Polícia. Aqui é fechado, tem mais segurança do que do lado de fora. Fizemos amizades com muitas pessoas", conta Beatriz. Por volta de 19h, elas retornam ao aeroporto. Alguns funcionários de lojas ofertam lanches.

Mãe e filha vivem com R$133 provenientes do programa "Bolsa Família". A quantia serve para comprar alimentos e material de higienização. "A minha mãe recebe bolsa família, pois ainda estudo. Uma tia minha nos dá alimentação. No balé, tenho bolsa integral em escola particular. Eles me confortam bastante. Nem todo mundo gosta de ajudar. Eu sei que tudo isso é por pouco tempo e vai se resolver", explica Beatriz. Com o pai e o irmão que vivem em Recife não houve mais nenhum contato. "Não sei se eles sabem que estamos assim. Meu filho que mora aqui nunca veio nos visitar. Para ele, não interessa nada", lamenta Valdete.

Segundo elas, a saída do local está próxima. Devem ir morar perto da casa da tia de Beatriz, no bairro Ellery. "Têm pessoas que me veem com olhar de pena, por causa da nossa situação. Outras param e dizem que eu poderia estar trabalhando, mas emprego não é coisa fácil de encontrar. E tem outras que me instigam a me capacitar. Eu me vejo também. Estou passando uma fase difícil, mas vai mudar. Tenho certeza que vou reverter isso", avalia a bailarina. De mais valioso, Valdete conta que tem a presença de Deus. "O que temos de valioso, fora nossa vida, é a presença divina"

A mesma situação vive Jorge Mauricio Gouvea. Ele passou três meses no Aeroporto. Foi intimidado por alguns funcionários e saiu. Há cerca de uma semana, retornou. Ele também passa o dia fora e vai pela noite dormir nos bancos da aérea de observação dos aviões. O "morador" utiliza o carrinho para levar sacolas e bolsas, além de utilizar os banheiros e bebedouros. Quem passa por ele não percebe o real motivo de estar ali.

Como qualquer passageiro, Jorge também já foi vítima de furto. O fato aconteceu dentro do banheiro localizado na área da praça de alimentação. "Coloquei o notebook num espaço próximo ao sanitário. Saí e esqueci ele lá. Ao retornar, não estava mais no local", explica. Ele chegou a procurar a segurança, mas não conseguiu recuperar o equipamento eletrônico.

Ações

A Gerência de Segurança do Aeroporto Internacional de Fortaleza informou, por meio de nota, que foi realizada verificação nas filmagens de segurança e foi identificada uma pessoa saindo do banheiro com uma mochila no dia do furto de Jorge.

A Infraero diz ainda que essa pessoa não faz parte da comunidade aeroportuária. Jorge foi orientado a fazer um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil.

A Fraport AG, nova empresa que assumirá a gerencia do equipamento informou que está atualmente elaborando o plano de desenvolvimento para o aeroporto de Fortaleza que leva em consideração as necessidades específicas da região.

Certificado

No dia 28 de setembro, a Fraport submeteu o Plano de Transferência Operacional à Agência Nacional de Avião de Civil (Anac). A empresa destaca que até o fim deste ano ou começo do próximo - quando a Fraport tiver recebido seu Certificado de Operação Provisória - a Fraport Brasil efetivamente assumirá a operação do Aeroporto Internacional Pinto Martins.

Fique por dentro

Equipamento será expandido no início de 2018

A empresa alemã que assumirá o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, pelos próximos 30 anos, a Fraport AG, iniciará as primeiras obras no terminal cearense em janeiro de 2018. De olho na melhoria da infraestrutura, produtos e serviços do equipamento, a companhia já está pensando bem à frente e planeja uma nova expansão após os primeiros quatro anos de administração.

O contrato de concessão da Fraport AG com o Governo Federal prevê que as obras de ampliação do Aeroporto Internacional Pinto Martins, paralisadas desde maio de 2014, sejam retomadas pela empresa no início do próximo ano. A primeira fase dos serviços deverá ser concluída até 2020, e a segunda etapa até 2022. A chegada da Fraport AG ao Aeroporto Internacional Pinto Martins não será responsável apenas por transformar a estrutura física do terminal.

Em setembro deste ano, o Aeroporto cearense também foi anunciado como centro de conexões de voos no Nordeste das companhias Air France, KLM e Gol. As operações iniciam-se em maio de 2018 com três voos da KLM para Amsterdã, na Holanda, e dois voos para Paris, na França, via Joon.