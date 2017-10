Pediatra pode identificar violência contra crianças

01:00 · 16.10.2017

A capacitação e sensibilização de pediatras para atuarem no combate à violência infantil a partir dos atendimentos com os pacientes foi tema de uma das discussões do último dia do 38º Congresso Brasileiro de Pediatria, que terminou nesse fim de semana, em Fortaleza.

Segundo a pediatra e legista Helena Maria Barbosa Carvalho, que coordenou o debate sobre o tema, a intenção é mostrar que esses profissionais podem ter uma interferência positiva nessas situações, que incluem desde violência psicológica e física até abuso sexual.

Até bem pouco tempo, esclarece a médica, boa parte dos pediatras entendia que não havia relação com situações de violência sofridas pelas crianças em atendimento. "Hoje a gente percebe que tem uma maior sensibilização por parte dos profissionais, e a gente espera que isso suscite uma discussão muito rica, para alertar esses profissionais sobre como ajudar".

O caminho mais indicado para um pediatra que identifica sinais de que uma criança está sofrendo violência ou vivendo em um ambiente propício a esse cenário, indica a pediatra, é notificar o Conselho Tutelar para que seja começada uma investigação, iniciativa que pode ser feita de maneira anônima.

"Quando alguns desses profissionais estão muito próximos da comunidade, como aqueles que trabalham em postos de saúde, se sentem temerosos, por isso a possibilidade do anonimato. E a notificação pode ser feita só com a suspeita, porque a criança pode estar em risco potencial" justifica a Dra. Helena Maria.

Ainda segundo a médica, grande parte das ocorrências de violência contra a criança são intrafamiliares, ou seja, cometidos pelos próprios membros da família. "Na maioria dos casos, principalmente, quando se trata de violência física, a gente consegue reverter a situação. A grande questão é o caso do abuso sexual, porque se o agressor for membro da família e responsável por ela, a gente se depara com um problema. Muitas vezes a família coloca a culpa na criança, diz que aquilo aconteceu porque a criança ficava se mostrando. Isso é mais forte do que a tentativa de quebrar esse ciclo de violência", alerta a pediatra.

Mesmo com a existência de delegacias voltadas para esses tipos de casos, a médica reconhece que o atendimento para crianças vítimas de violência, especialmente no Ceará, ainda é muito incipiente, daí a necessidade de sensibilizar cada vez mais os pediatras nesse sentido.

Audiência

O abuso e exploração infantil serão também tema de uma audiência pública marcada para esta segunda-feira, promovida pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), para discutir as estratégias de enfrentamento junto à população e às entidades e órgãos que atendem às vítimas em Fortaleza.

"Essa audiência vai servir para subsidiar o procedimento, para ver se vamos fazer um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Município, ou mesmo entrar com uma ação, analisar o orçamento, ver como essa verba está sendo gasta", lista o procurador de Justiça Luciano Tanot, que está à frente da audiência.