'Pedalando por Fortaleza' será realizado em janeiro

00:00 · 27.12.2016

A primeira edição do passeio contou com a participação de mais de 500 ciclistas, que percorreram dez quilômetros ( Foto: Thiago Gadelha )

Com a proposta de visitar lugares de destaque da cidade de Fortaleza e ainda cuidar da saúde ao mesmo tempo, a segunda edição do Pedalando por Fortaleza, passeio ciclístico realizado pela TV Diário, com patrocínio do Governo do Estado do Ceará, Câmara Municipal de Fortaleza e Universidade de Fortaleza (Unifor), já tem data para acontecer: no próximo dia 8 de janeiro. As inscrições para o evento estão abertas e podem ser realizadas pela internet.

O passeio tem saída marcada para as 7h, do Parque das Crianças, no Centro da Capital. Ao todo, as 400 pessoas inscritas no site do projeto que primeiro comparecerem ao local e hora marcados pela organização do evento, receberão um kit exclusivo contendo camiseta do evento.

Concurso

O passeio, no entanto, é aberto ao público, não sendo obrigatório a utilização do kit para a participação. Durante o evento, haverá um concurso da bicicleta mais enfeitada.

A retirada do kit acontecerá no dia 06 de janeiro, em uma sexta-feira, de 8h às 18h, na portaria da TV Diário, localizada na Rua Tomás Acioli, 1677.

A retirada está vinculada à apresentação de um documento de identidade com foto e a doação de duas latas de leite. As inscrições são realizadas através do site tvdiario.Tv.Br/pedalandoporfortaleza . A primeira edição do passeio contou com a participação de mais de 500 ciclistas, que percorreram dez quilômetros. Foi realizada no dia 17 de janeiro deste ano