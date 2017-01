Pedalando por Fortaleza acontece domingo

00:00 · 07.01.2017

400 pessoas inscritas comparecerem à TV Diário ontem para receber os kits do evento ( Foto: Nah Jereissati )

A 2ª edição do passeio ciclístico "Pedalando por Fortaleza", uma realização da TV Diário, acontece neste domingo (8), com saída do Parque das Crianças, no Centro. A expectativa dos participantes é visitar pontos conhecidos de Fortaleza e contribuir para a melhoria da própria saúde. Ao todo, segundo a organização do evento, 1.210 pessoas se inscreveram na iniciativa, pública e gratuita, que terá concentração a partir das 7h.

A manhã dessa sexta-feira (6) foi de movimentação na portaria da TV Diário, no bairro Dionísio Torres, onde as primeiras 400 pessoas inscritas comparecerem ao local para receber os kits do evento. Contudo, salienta a organização, para participar do passeio, não é obrigatório o uso da camisa promocional ou de qualquer outro produto entregue.

Além das pedaladas, será escolhida a bicicleta mais enfeitada, durante o aquecimento para o passeio, com o objetivo de estimular a interação e entretenimento dos participantes do Pedalando por Fortaleza.