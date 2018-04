Passeio ciclístico percorre Messejana

01:00 · 30.04.2018

Pessoas de todas as idades e de diversos bairros da Cidade participaram da atividade, realizada na manhã de domingo ( Foto: Fabiane de Paula )

Unindo as propostas de uma vida mais ativa e saudável e a ocupação de espaços urbanos que nem sempre recebem a prática de esportes, a terceira edição do Pedalando por Fortaleza, projeto da TV Diário, reuniu, na manhã de ontem, cerca de 700 pessoas, para percorrer 12Km entre as ruas e avenidas mais importantes de Messejana. A caravana saiu antes das 8 horas da Praça Deputado Paulo Benevides, uma das mais tradicionais do bairro, e passou por pontos como a Avenida Frei Cirilo, com direito a parada para hidratação, na Praça Artur Braga.

A gerente comercial da TV Diário, Linda Tavares, destaca que o passeio busca incentivar a prática de esportes saudáveis. "A nossa cidade tem uma vocação maravilhosa para esportes ao ar livre pelas condições climáticas. É legal também buscar outros lugares além da orla, conhecer Fortaleza", diz, ressaltando que o uso da bicicleta vem sendo bastante estimulada pelo poder público. "Essa prática saudável vem sendo muito incentivada, e isso é muito bacana", diz.

A supervisora de planejamento e vendas da TV Diário, Tatiana Lima, frisa, ainda que, além da distribuição dos 400 kits para quem fez o cadastro e se deslocou até a sede da TV Diário, no bairro Dionísio Torres, outros foram levados para quem deixou para a última hora. "O intuito desse passeio é realmente incentivar as pessoas a conhecerem Fortaleza, passando por pontos importantes e tendo acesso à história desses locais com os quais, muitas vezes, acabamos não tendo muito contato no dia a dia".

Prática de longa data

O empresário Maurício Castro e o amigo, o técnico em mecânica Álvaro Costa, acordaram antes do nascer do sol para aquecer o corpo antes da pedalada com um percurso de cerca de 10Km, de Itaitinga até a praça em Messejana. "Eu já tenho 14 anos pedalando e motivei o rapaz aqui (Álvaro). A gente veio pedalando de lá para cá e o que motiva é o lazer, é essa reunião com todo mundo", diz, acrescentando que sua mudança de hábitos, há 14 anos, foi uma total transformação. "A gente só tem o horário da madrugada para pedalar, mas consegue encaixar", ressalta Maurício Castro.

Já Álvaro se apaixonou pelos pedais em novembro do ano passado. Desde então, sempre tira ao menos dois dias na semana para pedalar antes de começar o expediente no trabalho. "A gente acorda 4h10 da manhã, quase todos os dias, às vezes na semana inteira. Eu saio para pedalar e 5h30 eu já tenho que estar indo trabalhar, então é um corre-corre, mas eu me apaixonei mesmo", diz o técnico em mecânica, acrescentando que costuma pedalar cerca de 24Km por dia.

Passeio inclusivo

Em uma bicicleta adaptada, o militar Aureliano Oliveira e a filha, Brena Oliveira, fizeram juntos o percurso por Messejana. Ela, que tem síndrome de down, teve, desde o nascimento, o incentivo ao esporte por parte dos pais. A adaptação é resultado de duas bicicletas e saiu do imaginário de Aureliano, que contou com a ajuda de pesquisas na internet e de um mecânico, que ficou responsável por soldar as partes.

Com dedicação exclusiva à filha, a mãe Sara Oliveira Marinho, que acompanhou o passeio caminhando, conta que a iniciativa parte dela, que adora pedalar. "Desde pequena, ela gosta de pedalar. Ela passou por três cirurgias no coração, tem alteração na tireoide, mas faz judô, natação e anda a cavalo divinamente bem. O que aparece a gente vai com ela", relata Sara, destacando que a filha marca presença em todos os passeios ciclísticos. "Na corrida da Unifor, ela corre os 400m. Quando era pequena, eu ainda corria com ela. Hoje, estou com o joelho e o pé machucados, mas quando é pra correr com ela, eu esqueço de joelho, de pé, de tudo", finaliza.

No fim do percurso, foram distribuídos lanches e água para recuperar as energias dos participantes, que retornaram à Praça Deputado Paulo Benevides por volta de 9h20.