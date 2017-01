Passeio ciclístico estimula maior convivência urbana

00:00 · 04.01.2017

O trajeto do passeio passará por bairros como Centro, Parquelândia, Benfica e Gentilândia, até retornar ao Parque das Crianças ( FOTO: MOISES VIANA )

Acordar cedo num domingo pela manhã, subir na bicicleta e pedalar por Fortaleza, aproveitando o espaço urbano enquanto se dedica a uma atividade física que promove melhorias na própria qualidade de vida. Uma oportunidade para viver um momento como esse acontece no próximo domingo (8), com a segunda edição do Pedalando por Fortaleza. O evento é realizado pela TV Diário e está com inscrições abertas.

A saída do passeio ciclístico acontece às 7 horas da manhã, do Parque das Crianças, localizado na Rua Dom Pedro I, no Centro da cidade. A proposta do evento é visitar a cidade de Fortaleza, passando por lugares de destaque, além de contribuir com a promoção da saúde dos ciclistas que desejarem integrar-se à programação.

A organização do evento preparou um total de 400 kits, disponibilizados àqueles que se inscreverem no site. A distribuição acontece na próxima sexta-feira (6), a partir das 8 horas, na portaria da TV Diário, localizada na Rua Tomás Acioli, 1677, no bairro Dionísio Torres.

A retirada dos kits acontece mediante a apresentação de um documento de identidade com foto. Além disso, pede-se a doação de duas latas de leite, que serão posteriormente doadas a instituições de caridade. Os kits estarão disponíveis aos 400 primeiros inscritos que comparecerem ao local e hora da retirada.

O evento, contudo, é aberto ao público. Dessa forma, não será excluído de participar do passeio ciclístico aqueles que não comparecerem com a camiseta oficial do Pedalando por Fortaleza ou qualquer outro artigo encontrado no kit.

O trajeto do passeio passará por diversos bairros de Fortaleza, como Centro, Parquelândia, Benfica e Gentilândia, até retornar ao Parque das Crianças. O roteiro completo pode ser visto no hotsite do evento.

Concurso

Para estimular ainda mais a disposição dos ciclistas, bem como a interação e entretenimento dos participantes, durante a segunda edição do passeio ciclístico Pedalando por Fortaleza será realizado também um concurso para definir qual a bicicleta mais enfeitada do evento, com direito a premiação.

Durante o aquecimento, antes do início do passeio, as bicicletas inscritas no concurso desfilarão para os demais ciclistas e para o júri, que será composto de apresentadores e funcionários da TV Diário presente.

Durante a semana, o Pedalando por Fortaleza já realiza ações de divulgação. Hoje, por exemplo, promotoras acompanharão o grupo de night bikers Pedal Bem Fica, que sai para pedalar da Praça do Benfica às 19h.

O Pedalando por Fortaleza é uma realização da TV Diário com o patrocínio do Governo do Estado do Ceará, Câmara Municipal de Fortaleza e da Universidade de Fortaleza - Unifor.

Mais informações

As inscrições do Pedalando por Fortaleza podem ser feitas no site tvdiario.Tv.Br/pedalandoporfortaleza