Passeio Ciclístico da TV Diário movimenta ruas

00:00 · 09.01.2017 por Marcus Peixoto - Repórter

Os ciclistas iniciaram o passeio na Cidade da Criança, percorrendo áreas do Centro, Benfica e Parquelândia. No ato da inscrição, cada participante doou duas latas de leite, que serão destinadas a uma instituição filantrópica ( Foto: José Leomar )

Nem mesmo a forte chuva que caiu sobre Fortaleza na manhã de ontem (8) inibiu a realização da 2ª edição do passeio ciclístico "Pedalando por Fortaleza". O evento, que é realizado pela TV Diário, teve transmissão ao vivo da emissora e reuniu 1.210 participantes no local.

Com concentração na Cidade da Criança, localizada no Centro da Capital, os participantes chegaram antes das 7 horas, a fim de iniciar o aquecimento. Com a chuva, houve um pequeno atraso na largada, em vista do cuidado para não haver nenhum acidente com os ciclistas.

Não obstante a cautela, o evento teve início em clima festivo. Com batedores e apoio da Autarquia de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC), os ciclistas contaram ainda com a animação do Trem da Alegria, com forró pé de serra, além de uma ambulância para atender em alguma eventualidade no trajeto.

Os participantes iniciaram o passeio ciclístico, dando uma volta na parte interna da Cidade da Criança. Logo após, seguiram em direção à Avenida Duque de Caxias, cruzaram a Avenida Bezerra de Menezes e prosseguiram pela Avenida José Jatahy, tendo como destino final a Igreja Redonda, na Parquelândia. Enquanto isso, a chuva não parou. Depois, houve o passeio de retorno ao local da concentração.

Entusiasmo

Para a diretora de evento do Sistema Verdades Mares, Reinara Fontenele, a iniciativa já se consolidou no calendário de eventos da cidade. "Houve um aumento considerável de inscritos nesta edição. Isso se deve ao sucesso da primeira", afirmou. Segundo ela, o percurso foi mais lento, em vista dos cuidados, para evitar acidentes, decorrentes das precipitações ocorridas na cidade na manhã de ontem.

Esse entusiasmo também foi expressado pelo comerciante Paulo Duarte Leal. Ele disse que, além de ser um entretenimento sadio, também se constitui numa prática saudável de aproveitar a folga do domingo. Para o comerciante, ações como essa deveriam ocorrer pelo menos duas vezes por ano.

Ao todo, segundo a organização do evento, 1.210 pessoas se inscreveram na iniciativa, que foi pública e gratuita.

Mobilidade

"O grande mérito dessa iniciativa é entrar no espírito da cidade, que busca novas alternativas de mobilidade"

Roberto Moreira - Diretor da TV Diário

Convivência

Para o diretor da rádio e da TV Diário, Roberto Moreira, o evento se constitui, sobretudo, em mais uma oportunidade para o fortalezense sair de casa e se confraternizar com seus familiares e amigos por meio de uma atividade esportiva.

Na sua opinião, a ideia do passeio insere-se dentro do espírito da cidade, de optar por outras alternativas de mobilidade e ocupar os espaços públicos que são ligados afetivamente ao povo da cidade. "Esse trajeto foi pensado para que o cidadão possa estar em locais que são pouco conhecidos, mas são importantes para a Capital", afirmou.

Na primeira edição, realizada em janeiro de 2016, o passeio saiu do Cambeba e, em 2017, percorreu áreas do Centro, Parquelândia e Benfica. Na ocasião da retirada dos kits, os inscritos realizaram a doação de duas latas de leite, que serão destinadas brevemente a uma instituição filantrópica.