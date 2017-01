Passarela com elevador será entregue em março

00:00 · 05.01.2017

O equipamento, para realizar travessia da Av. Aguanambi, terá 2 elevadores para até 6 pessoas ( FOTO: THIAGO GADELHA )

O prefeito Roberto Cláudio anunciou, ontem, que a passarela para travessia da Avenida Aguanambi - localizada ao lado do viaduto da Av. 13 de Maio - será liberada a partir de março. O diferencial é que os pedestres com mobilidade reduzida poderão acessar o equipamento por meio de um elevador. O restante das obras do entorno será entregue até o fim deste ano.

"Existe uma grande importância em torno dessas intervenções porque trarão melhorias diretas", afirmou o prefeito. De acordo com o fiscal da obra, Antônio Bomfim, a passarela está praticamente pronta. "Pintada e iluminada, só faltam mesmo o entorno e os elevadores", disse.

Obra

Iniciadas em março de 2016, as mudanças incluem ciclofaixas, estação no canteiro central, novas calçadas e um viaduto que liga a Aguanambi à BR-116. O valor das intervenções chega aos R$95 milhões financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).