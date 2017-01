Parques voltam a oferecer atividades

00:00 · 20.01.2017

O Parque do Cocó tem a opção de passeio de barco, que acontece de terça a domingo ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

O Projeto Viva o Parque, realizado pela Secretaria do Meio Ambiente, terá sua terceira edição neste domingo (22). A programação, que ocorre das 7h às 12h nos parques Botânico (Caucaia) e do Cocó (Fortaleza) conta, dentre outras, com recreação, esportes e brincadeiras lúdicas. No Cocó, ainda há o diferencial do arvorismo, que ocorre também aos sábados e feriados. As atividades são gratuitas.

De acordo com a Sema, os visitantes dos dois parque poderão praticar zumba, aeróbica, yoga, biodança, tai chi chuan, dança de salão, capoeira, slackline e apresentações culturais. Para as crianças há, dentre outros, jogos coletivos como corrida de saco, carimba e bandeirinhas, aulas de circo, pintura facial, contação de histórias e teatro de bonecos.

O Parque do Cocó tem ainda a opção de passeio de barco, de terça a domingo (às quartas os passeios são destinados às escolas públicas) com horários que variam de acordo com a tábua de marés.

Já o Parque Botânico conta com 6km de trilhas, com uma vasta diversidade de fauna e flora. O local é bastante usado para ações de educação ambiental.