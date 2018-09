Parque Rachel de Queiroz será ampliado no Campus do Pici

01:00 · 18.09.2018 por Theyse Viana - Repórter

As obras de três novos trechos do Parque Rachel de Queiroz, segunda maior área verde de Fortaleza, devem ser iniciadas entre dezembro deste ano e janeiro de 2019, conforme anunciou ontem o prefeito Roberto Cláudio. As novas áreas ficarão dentro do Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará (UFC) e contarão com equipamentos de esporte, lazer e pesquisa, abertos à comunidade. O parque completo, porém, não tem prazo para conclusão - apenas metade dos 19 trechos será entregue até 2020, ficando o restante a cargo da próxima gestão municipal, afirma o atual prefeito.

Os trechos oito, nove e dez, viabilizados dentro da Universidade por meio de Termo de Cooperação Técnica com a Prefeitura assinado ontem, serão localizado entre as avenidas Coronel Matos Dourado, Mister Hull e Humberto Monte. Para que a construção saia do papel à prática, um financiamento na ordem de 150 milhões de dólares pelo Banco Mundial precisa ser aprovado pelo Senado brasileiro, o que, de acordo com o gestor municipal, deve acontecer até o fim deste anos.

As principais intervenções na área serão a dragagem, recuperação de mata ciliar, limpeza e descontaminação dos corpos hídricos e a construção de calçadões, equipamentos de esporte, cultura e lazer ao longo de todo o parque, regulamentado em 2014. "Mesmo sendo área verde legal, o parque é diariamente objeto de crime ambiental, com depósito de materiais de construção, resíduos sólidos e invasões. Esse dilema só pode ser resolvido com urbanização", aponta Roberto Cláudio.

Ocupação

No total, o Parque Rachel de Queiroz possui 12 quilômetros de extensão, corta 22 bairros da Capital e é dividido em 19 trechos - dos quais apenas dois já foram requalificados e entregues à população, um no bairro São Gerardo e o outro correspondente ao Polo de Lazer da Sargento Hermínio, no Presidente Kennedy, em 2015 e 2016, respectivamente. Até o fim de 2018, o trecho seis, próximo à Mister Hull, também deve ser iniciado, conforme a secretária de Urbanismo e Meio Ambiente, Águeda Muniz.

O reitor da UFC, Henry Campos, ressalta que situar o equipamento dentro do campus vai reforçar o uso dos espaços públicos pela comunidade. "Teremos espaços de lazer, melhoria de acesso da população e a limpeza do Açude Santo Anastácio, que é um desafio de muitos anos. E aproximará a comunidade de áreas nossas muito importantes, como borboletário, orquidário, área de agronomia familiar e plantas medicinais", pontua.

Para o prefeito da Capital, a expansão da área verde urbanizada servirá também para fortalecer a ocupação da região. "É preciso entender essa área como oportunidade de ocupação do lado oeste da cidade, fazer o adensamento populacional planejado. Não adianta fazer parque e não ter vida no entorno", salienta o gestor, frisando, ainda, que a população "deve atuar como fiscal" para preservação do patrimônio ambiental.

O financiamento internacional da unidade, explica Águeda Muniz, inclui a recuperação de áreas verdes e recursos hídricos ao longo dos 22 bairros cortados pela obra, além da balneabilidade da orla. "As populações de baixa renda serão assistidas pelo projeto Ligados na Rede, que vai fazer as ligações intradomiciliares com a rede pública de esgoto. Assim, todos os corpos hídricos envolvidos no projeto terão melhoria na qualidade da água", acredita Águeda Muniz.

De acordo com a titular da Seuma, mais de 200 mil pessoas serão beneficiadas direta ou indiretamente pelas intervenções entre as Regionais I e III. Dentre os principais corpos de água a serem recuperados estão a Lagoa do Alagadiço, o Canal Seis Companheiros e o Açude Santo Anastácio, localizado no interior do Campus do Pici.

Gestão compartilhada

Além do Rachel de Queiroz, outro equipamento que terá gestão compartilhada entre Prefeitura e UFC, por meio do Instituto de Cultura e Arte (ICA), será o Cuca Pici, no antigo Centro Social Urbano do bairro.

As ordens de serviço deste e do Cuca José Walter devem ser assinadas em até um mês, segundo contabiliza Roberto Cláudio - que não informou, contudo, um prazo para entrega dos equipamentos, prometidos desde a gestão anterior.

Fique por dentro

Equipamento faz parte das 15 obras prioritárias

O Parque Rachel de Queiroz é uma das 15 Operações Urbanas Consorciadas (OUCs) prioritárias anunciadas pela Prefeitura de Fortaleza em janeiro deste ano, por meio das quais várias áreas da cidade devem ser requalificadas com recursos de empresas privadas. A OUC Rachel de Queiroz prevê a reestruturação viária, implantação do parque urbano, programa social de reciclagem e melhorias habitacionais. De acordo com a gestão municipal, o projeto só terá início quando toda a requalificação com recursos públicos for finalizada.