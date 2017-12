Paróquias preparam celebrações de Natal

01:00 · 20.12.2017

Considerada uma das épocas do ano de maior significado para o Cristianismo, o período natalino será comemorado com programação especial nas igrejas da Capital. Com celebrações comemorativas de Natal e Ano Novo, além da tradicional Missa do Galo, promovida na noite do dia 24 de dezembro, a Catedral Metropolitana de Fortaleza concentrará grande parte dos fieis para momentos de oração e reflexão nos últimos dias de 2017. Paralelamente, outras grandes paróquias da Cidade também se preparam para realizar solenidades em alusão à data.

Na Catedral, as santas missas ocorrerão nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, e no 1º de janeiro. Cada data contará com missas em três horários distintos. O evento principal será a Missa do Galo, que, mais uma vez, será celebrada pelo arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio Aparecido Tosi, no dia 24. A expectativa, segundo padre Clairton Alexandrino, pároco da Catedral, é que o número de fieis presentes na celebração supere o público do ano passado, estimado em 5 mil pessoas. "A festa de Natal é o momento para refletir, acolhendo Jesus e criando espaços interiores para ele reinar em nossas vidas, e assumir proposta de amor que veio nos oferecer", observa o pároco sobre a importância da data para os fieis.

Maternidade

Já em relação às solenidades de Ano Novo, padre Clairton destaca que estas celebram a maternidade da mãe de Jesus, Maria. "Antigamente, algumas heresias diziam que Jesus não era verdadeiro homem, que tinha só aparência. Para mostrar que ele realmente nasceu e valorizar a maternidade de Maria como sendo algo divino, é realizada, no dia 1º, a Solenidade da Mãe de Deus", acrescenta o pároco.

A programação da Catedral inclui, ainda, a ordenação de 14 novos diáconos, que ocorrerá nesta sexta-feira (22), durante a festa que comemora os 39 anos da Igreja da Sé.

Além da Catedral, a Igreja do Seminário da Prainha, na Praia de Iracema, a Paróquia São Pedro, na Barra do Ceará, e outras comunidades terão missas comemorativas durante o período. O Seminário da Prainha promoverá duas missas diárias nos dias 24, 25, 31 e 1º. No dia 24, às 19h, será realizada solenidade especial da noite de Natal. A programação se repete na Paróquia São Pedro, com três celebrações no dia 24, duas no dia 25 e uma nos dias 31 e 1º.

As comemorações na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, no Centro, tiveram início no dia 18 deste mês, com novenas dedicadas ao período. No dia 22, às 12h, haverá missa de Natal, seguida de procissão e bênção.

Bairros

Outra paróquia com grande número de fieis, o Santuário de Nossa Senhora de Fátima terá três celebrações diárias no dias 24, 25, 31 e 1º. Paróquias de bairros como Vila Manoel Sátiro, Conjunto Esperança, Cristo Redentor, Carlito Pamplona, Álvaro Weyne, Vicente Pinzón e Ellery também contarão com programações especiais.

Saiba mais

O que abre e fecha no natal

Lojas de rua

Lojas de rua serão ponto facultativo no dia 24 e fecham no dia 25.

Bancos

Fecham nos dias 24 e 25. Caixas eletrônicos, sites e aplicativos funcionam normalmente.

Postos de saúde e hospitais

Hospitais municipais funcionam normalmente. Postos de saúde fecham nos dias 24 e 25, com exceção da sala de vacinação do Posto Paulo Marcelo, no Centro.

Supermercados

Funcionam normalmente no dia 24 e fecham no dia 25.

Shoppings

No dia 24, lojas, quiosques e boxes ficam abertos até as 18h. Não haverá funcionamento no dia 25, com exceção do Iguatemi Fortaleza, onde cinemas abrem normalmente no dia 25 e a praça de alimentação será ponto facultativo.

Postos de gasolina

Abrirão em horário normal de funcionamento nos dias 24 e 25.