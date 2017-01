Pais buscam vagas em 1ºdia de matrículas

00:00 · 10.01.2017

Na Escola Municipal de Tempo Integral Filgueiras Lima, 20 alunos conseguiram vaga; cerca de 60 só incluíram nomes na lista de espera ( FOTO: FABIANE DE PAULA )

O primeiro dia de matrículas de alunos novatos na rede municipal de educação foi marcado por filas e frustração para quem buscava vaga na Escola Municipal de Tempo Integral Filgueiras Lima, no Benfica. Depois de quase duas semanas de acampamento nas dependências da unidade de ensino, os pais de apenas 20 alunos conseguiram matricular seus filhos para o ano letivo de 2017. Pelo menos mais sessenta só conseguiram incluir os nomes na lista de espera.

A dona de casa Lumina Silva foi umas das que chegou às 5h de ontem para tentar uma vaga para a neta no 6º ano do ensino fundamental. Ela já tinha conseguido garantir a matrícula em outra escola do bairro Damas, onde mora. "Eu queria conseguir uma vaga no tempo integral. Eu sabia que era difícil, mas não sabia que era assim. Já vim rezando pedindo um milagre porque a gente sabe que não é fácil. Não tem escola para todos", disse decepcionada.

Na fila, Cecília Oliveira esperava preocupada sua vez. A senha de número 60 já tinha passado e ela sabia que não tinha mais vaga para a filha, do 6º ano. Desempregada, teve que retirar a menina da escola privada no Itaperi para migrar para a rede pública. "Vim aqui porque essa escola é boa e tem tempo integral. As do bairro não são assim e eu queria matricular minha filha numa escola boa", desabafa.

A rede municipal se prepara para uma demanda maior que a de 2016. De acordo com a gerente da célula de pesquisa e dados educacionais da Coordenadoria de Planejamento da Secretaria Municipal de Educação (SME), Iracema Frota, a capacidade física para atender é de 40 mil novatos e 180 mil alunos veteranos. No ano passado, foram disponibilizadas 38 mil novas matrículas, mas a expectativa é de 20 mil novos alunos. De acordo com a gerente da SME, nenhum aluno ficará sem estudar. O problema é que, muitas vezes, os pais não conseguem colocação na unidade desejada ou a que está mais perto da residência.

"Existe um cadastro. De posse disso, a SME faz o encaminhamento para a escola mais próxima. Se não houver vaga, disponibilizamos o transporte escolar para as mais distantes", explica ela, explicando que há aproximadamente 8 mil alunos estudando longe de casa, mas cadastradas no transporte escolar.

Ampliações

No caso da Escola Filgueiras Lima, Iracema ressalta que não há possibilidade de aumentar o número de vagas porque a unidade é de tempo integral em prédio adaptado, sem condições de ampliações de turmas. "É a única escola em tempo integral na região. Fica numa área muito central, é muito conhecida e, por isso, é muito procurada. Mas existem outras no entorno".

Das 526 unidades (escolas, centro de educação infantil e creche) de Fortaleza, apenas 20 funcionam em tempo integral. A previsão é da entrega de dois novos equipamentos desta modalidade no primeiro semestre. Em janeiro de 2016, eram 17. Em termos de procura, o distrito 6, com Messejana, Lagoa Redonda e Jangurussu, é a que teve o maior crescimento em demanda. Conforme a gestora, devido à entrega dos conjuntos habitacionais.