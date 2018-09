Os danos da omissão de socorro no trânsito

01:00 · 17.09.2018

A apenas alguns quarteirões de casa, Omaira esperava o semáforo ficar vermelho para atravessar a pista, quando ouviu, já perto, o barulho de dois carros colidindo na via. Não deu tempo de agir. Após a batida, uma das motoristas envolvidas no acidente perdeu o controle do veículo, subiu no passeio e a atingiu pelas costas. Com o choque, quebrou a perna, a mandíbula, o maxilar, perdeu parte do músculo da coxa e dois dentes. Apesar dos traumas, não perdeu a consciência. Deitada, sem conseguir se mover, viu a condutora abandoná-la na calçada e deixar o local, sem prestar socorro.

O caso da estudante Omaira Pereira aconteceu em agosto de 2016 e, hoje, soma-se a outras 20 ocorrências de omissão de socorro no trânsito registradas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) desde janeiro daquele ano até julho de 2018 no Ceará.

Em geral, as histórias se repetem: motoristas em alta velocidade ou envolvidos em outras infrações, que provocam acidentes e fogem, sem prestar auxílio imediato às vítimas, conforme determina o Código Brasileiro de Trânsito (CTB).

Com a ajuda de testemunhas, Omaira foi socorrida pela emergência e, posteriormente, descobriu a identidade da motorista. Entrou com uma ação na Justiça pedindo a responsabilização legal da condutora e indenização.

Danos emocionais

"Foi um dano emocional muito grande e financeiro também", relata. "Hoje, eu tenho muitas cicatrizes. Falta um pedaço da minha coxa, meu dedão do pé não levanta e ainda estou sem dente", completa a estudante.

Se, para Omaira, as sequelas do acidente são visíveis, para aqueles que não tiveram chances de sobrevivência, as marcas da omissão são internas, sentidas por familiares que buscam Justiça. É assim que vive a dona de casa Katiana de Souza após ver o filho de 12 anos, Kaic, ser atropelado enquanto trafegava de bicicleta em uma ciclofaixa da Capital há dois anos. Depois do acidente, a motorista do veículo não só deixou de prestar socorro, como ainda arrastou o garoto por cerca de 200 metros. Kaic morreu no local.

Em depoimento, a responsável pelo ocorrido afirmou que não teria parado pois acreditava se tratar de um assalto. Ela segue em liberdade enquanto o caso não é julgado. "Se ela tivesse parado, não tinha nem passado por cima dele. Se eu soubesse que ela não ia prestar socorro, em vez de ficar gritando para ela parar, eu teria puxado meu filho", diz Katiana.

Agravamento de pena

A omissão de socorro não é considerada crime pelo CTB, mas, caso constatada, pode aumentar em um ou dois terços a pena do acusado. "O único caso em que o motorista pode sair de perto do local do acidente é quando existe risco à sua integridade física. Ainda assim, ele precisa ligar para o socorro", diz Mário Jatahy, presidente da Comissão de Trânsito, Tráfego e Mobilidade Urbana da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará.

Segundo o advogado, o maior desafio em casos do tipo é identificar os motoristas responsáveis. "Se for durante o dia, as vítimas podem procurar alguém que viu o acidente e buscar comércios e estabelecimentos com câmeras. Mas à noite, por exemplo, é mais difícil ter testemunhas", afirma.

Rapidez no atendimento é decisiva para vítimas

O gerente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Fortaleza, Frederico Arnaud, afirma que, no trânsito, a rapidez em acionar o socorro é decisiva na sobrevivência das vítimas. Segundo Arnaud, dos cerca de 3.500 atendimentos realizados pelo Samu Fortaleza por mês, 1.000 envolvem acidentes. Nesse total, estão incluídas ocorrências de trânsito e quedas da própria altura.

"O pedido de socorro tem que ser feito o mais rápido possível, até porque o próprio médico poderá, em alguns casos, fazer orientações para a ação de um leigo. Em caso de parada cardíaca, o paciente precisa ser atendido em menos de cinco minutos. É fundamental que haja uma pessoa para iniciar algumas manobras enquanto o socorro especializado chega", diz. "É importante que a pessoa ligue do local e dê todas as informações para a nossa regulação, para que possamos mandar uma ambulância, uma UTI ou uma moto", completa.