Orla apresenta vários pontos comprometidos

01:00 · 02.01.2017 / atualizado às 01:49 por Thatiany Nascimento - Repórter

Antes de decidir frequentar uma praia, é importante que o banhista busque no site da Semace saber da sua condição de balneabilidade, que pode oscilar conforme a análise das amostras feitas semanalmente. ( FOTO: REINALDO JORGE )

Banhar-se no mar sem preocupação. Desejo de visitantes e moradores de Fortaleza que percorrem os 25km da orla. Mas, historicamente a balneabilidade oscila. São esgotos e lixos jogados no mar diretamente ou que chegam através das galerias pluviais, também contaminadas. Um levantamento feito pelo Diário do Nordeste, considerando o período de junho de 2014 a dezembro de 2016 - quando a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) passou a monitorar 31 trechos das praias - aponta que 11 dessas áreas, estiveram impróprias para banho em mais de 50% deste tempo. Em dois trechos, a situação é tão grave que banhos só foram liberados em duas ocasiões, no intervalo de um ano e seis meses.

Das 31 áreas monitoradas que vão do setor Leste (foz do Rio Cocó) ao Oeste (Barra do Ceará), o trecho 12 (setor Centro) - da Praia dos Botes (no Mucuripe) ao Farol e o trecho 26 (setor Oeste) da Rua Francisco Calaça até a Av. Paster - são os mais complicados. Por fatores distintos, essas áreas, durante as últimas 120 semanas, só tiveram balneáveis por duas semanas.

"Tem muita sujeira e a gente vê. Mas isso não impede as pessoas de tomarem banho", relata o militar da reserva remunerada da Polícia, Valderi de Vasconcelos. Morador do Mucuripe. Ele é um dos banhistas assíduos de outro trecho também complicado: o 14, que vai da foz do Riacho Maceió ao Monumento dos Jangadeiros no Mucuripe. Entre junho de 2014 e dezembro de 2016, a área só esteve balneável por quatro semanas.

Esta informação, na avaliação da estudante Bianca Félix, que pratica exercícios físicos diariamente no trecho, deveria ser suficiente para "afastar qualquer banhista". "É um local tão bonito, mas infelizmente a gente não pode aproveitar", lamenta.

Outra queixa é a falta de sinalização quanto à balneabilidade. Na orla, em alguns trechos, há placas fixadas para apontar a condição do mar. Mas, ao longo dos 25km, predomina a falta de informação. Quem não conhece a região tem de ser informar através da internet, onde a Semace divulga, semanalmente, as condições da orla.

Motivos

A falta de balneabilidade é um problema histórico e, segundo a gerente de análise de monitoramento da Semace, Maíra Brandão, tem motivos distintos em cada região. No trecho 26, situado no lado Oeste, por exemplo, ela garante que a condição imprópria esta associada à ocupação desordenada no Pirambu, que faz com que ligações clandestinas de esgoto cheguem ao mar.

Já no Mucuripe, a recorrência da poluição, explica a gerente, está atrelada à incidência das chuvas, que faz com que as águas das galerias pluviais, muitas vezes, corram para a praia misturadas ao lixo e aos esgotos clandestinos que adentram estas estruturas.

A gerente informa que a coleta das amostras de água do mar ocorre todas às segundas-feiras. Conforme Maíra, o monitoramento da Semace segue as diretrizes da Resolução 274, de 29 de novembro de 2000 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama). Conforme a norma, a água do mar é imprópria quando o valor obtido na amostragem for superior a 2.500 coliformes termotolerantes (fecais) por 100 ml da amostra.

Ações

O cenário de recorrente falta de balneabilidade em determinadas áreas da orla da Capital não é novidade e o poder público garante que tem realizado ações para minimizar os danos. A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) aponta que, dentre outros, promove o Programa Águas da Cidade, que tem iniciativas como a fiscalização diária por denúncia ou busca ativa de imóveis não interligados à rede de esgoto ea fiscalização das estações de tratamento de esgotos e dos locais com atividades potencialmente poluidoras.

Outra ação da Prefeitura, segundo a Seuma, é o Programa de Despoluição da Orla Marítima de Fortaleza, implantado desde 2007, que consiste na fiscalização dos imóveis situados em ruas próximas à orla da Capital. Neste intervalo de tempo, afirma a pasta, já foram vistoriados, por meio do Programa, mais de 19 mil edificações.

Outra medida foi anunciada em abril de 2016, quando a Prefeitura comunicou a aprovação de um empréstimo inédito de cerca de US$ 150 milhões junto ao Banco Mundial (Bird) para implantação do Programa Fortaleza Cidade Sustentável. A ação engloba algumas iniciativas já realizadas pela Seuma. Segundo a pasta, o programa que está em fase de assinatura de contrato com o Bird garantirá a ampliação das ações já realizadas.

Questionada se estas iniciativas têm como foco estes trechos específicos que não são considerados próprios para banho, a Seuma garante que "as ações são realizadas em toda a Cidade", mas, especialmente, na região Oeste. A Secretaria ressalta ainda que a balneabilidade da orla "é um desafio que será alcançado quando a região que fica no entorno dos afluentes da Vertente Marítima, como os riachos Maceió e Seis Companheiros, não receber mais efluentes indevidos". (Colaborou Ícaro)