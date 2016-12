Órgãos de trânsito intensificam fiscalizações neste fim de ano

00:00 · 24.12.2016 por Patrício Lima - Especial para Cidade

Uma das operações se iniciou às 6h dessa sexta-feira (23) e seguirá com blitze e autuações até as 23h59 de domingo (25) ( FOTO: NAH JEREISSATI )

Nas comemorações de fim de ano, milhares de pessoas pegam a estrada para curtir as férias e os recessos, tradicionais deste período. Com o aumento do fluxo de veículos, o número de acidentes e infrações de trânsitos têm um crescimento alarmante. Por conta disso, os órgãos de trânsito iniciaram uma operação especial de controle e fiscalização do tráfego, em Fortaleza e em estradas que levam a cidades do Interior do estado.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) desenvolve a "Operação Natal". Trata-se de um reforço policial, que opera nas principais rodovias do Estado, com policiais do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar. A operação se iniciou às 6h de sexta-feira (23) e segue até as 23h59 de domingo (25).

O reforço no trabalho policial é desenvolvido nas principais CEs, como a 040, 85, 60 e 65, e também nas vias que passam por Fortaleza. Ao todo, vão trabalhar 484 policiais - um incremento de 30% no efetivo empregado em um fim de semana normal. Os militares contam com 18 guinchos, 35 viaturas e 35 etilômetros (conhecidos popularmente como bafômetros). Além das áreas urbanas, os agentes de segurança também intensificaram fiscalizações no litoral. Nessa sexta-feira, cerca de 60 homens fiscalizaram condutores em blitz, realizada a Av. Washington Soares, durante a 2ª etapa da Operação Rodovida. A iniciativa é coordenada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), integrada com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e departamentos de trânsito dos municípios de Maranguape, Aquiraz, Maracanaú, Caucaia e Pacajus. A operação foi iniciada no último dia 16 de dezembro e segue até 31 de janeiro de 2017.

Em igual período do ano passado, foram totalizados 118 acidentes graves, com 311 feridos e 43 mortos nas BRs que cortam o Estado. O maior número de óbitos (14) ocorreu em acidentes do tipo colisão frontal, geralmente, em decorrência de ultrapassagens proibidas; dos 43 mortos, 20 (46,5%)estavam em motocicletas. "A abordagem aos condutores será realizada em conjunto por todas as equipes. Os fiscais de todos os órgãos têm autonomia para autuar e fiscalizar qualquer infração neste período", diz o diretor de trânsito do Detran, Júlio Cavalcanti.

O motoboy Rubens Santos foi um dos condutores abordados na blitz. Ele fez o teste do bafômetro, mas não foi constatada presença de álcool. Para ele, esse tipo de fiscalização é benéfica. "Nesta época, tem acontecido muitos acidentes e na maioria das vezes por conta da direção sob o efeito de álcool".

Excesso de velocidade

Segundo a AMC, a maior parte das autuações se refere à alcoolemia e excesso de velocidade. "Estamos realizando blitzes diariamente em toda cidade e reforçaremos o número de homens no Natal e Réveillon, principalmente nos pontos onde há o maior número de fluxo de pessoas", explica o assessor técnico da AMC, André Luís Barcelos.

A PRF alerta que trechos da BR-116 e BR- 222 oferecem alto risco aos condutores. "Por se tratar da saída de Fortaleza, que levam para cidades como Caridade, Canindé e municípios da Região Norte, o fluxo representa perigo", diz Ricardo Araújo, inspetor da PRF.