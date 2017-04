Operação tapa-buraco vai custar R$146 milhões

00:00 · 08.04.2017 por João Lima Neto - Repórter

Quem percorre a cidade de carro, moto, bicicleta ou mesmo a pé encontra uma infinidade de buracos e problemas de drenagem nas ruas e avenidas da Capital. Durante coletiva de imprensa no Paço Municipal, na manhã de ontem, o titular da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), João Pupo, e o prefeito Roberto Cláudio anunciaram o investimento de R$ 46 milhões em asfalto e, aproximadamente, R$100 milhões em drenagem. No ano passado, os valores destinados a esses serviços foram maiores, totalizando R$ 160 milhões. Em comparação com os valores do ano anterior, é possível registrar uma queda de 8,7% em investimentos para o setor.

O titular da SCSP informou ainda que foram realizados 4,8 milhões de solicitações de reparos da malha viária de janeiro de 2017 até o início deste mês. A operação já iniciou em seis vias de diferentes bairros. Na Regional VI, a Avenida Presidente Costa e Silva (Perimetral), Av. Frei Cirilo, Rua Granja Castelo Rua Crisanto Moreira da Rocha foram beneficiadas. Na Regional I, a via que passa por intervenção é a Rua Leon Gradvohl. No Centro, a Rua General Clarindo de Queiroz passa por recapeamento. De acordo com João Pupo, foram elaborados critérios sobre a priorização das vias beneficiadas. Serão contemplados os corredores e faixas exclusivas de ônibus, vias com fluxo de transporte público e com grande fluxo de veículos.

"A partir de hoje, temos seis equipes mobilizadas em seis diferentes pontos da Cidade. Será 1,2 milhão de m², correspondente a 174 campos de futebol, em investimento de malha asfáltica para tapar todos os buracos da Capital", destacou o prefeito.

Antecipação

O chefe do executivo municipal declarou que o cronograma das intervenções foi antecipado em três meses para tentar diminuir o impacto causado pelas chuvas fortes registradas nos últimos meses. "Normalmente, a gente inicia a operação tapa buraco em julho ou agosto, quando a estação chuvosa se encerra. Para minimizar as incidências de buracos nas ruas e avenidas da Capital que estão surgindo com o impacto das precipitações, decidimos antecipar", justificou Roberto Cláudio.

O principal objetivo da ação é recuperar e manter a conservação de ruas, cruzamentos e avenidas, principalmente, as vias integrantes dos corredores de transporte público. Para tanto, três serviços devem ser executados pelo órgão: recuperação do pavimento danificado; reparos de microdrenagem (calhas, sarjetas, etc) e a reforma do pavimento em pedra tosca e paralelepípedo.

O secretário da Conservação e Serviços Públicos, João Pupo, lembra ainda que a Prefeitura conta, também, com um canal de comunicação para que a população possa fazer suas demandas. "O que há de novo é que desenvolvemos um sistema, como temos alguns canais de comunicação, além das ouvidorias, trabalhos dos agentes comunitários e da AMC e motoristas de ônibus que mandam para a Etufor todas as demandas de buracos nas vias de transporte público. Temos ainda o Canal 156, que tem um aplicativo, central telefônica e página na web em que qualquer cidadão pode fazer demandas de melhorias", informou João Pupo.

A população ainda pode fazer novas solicitações de manutenção diretamente pelas Regionais de cada bairro, que irão avaliar cada situação e direcionar para o órgão municipal responsável.

Balanço

Segundo dados da Prefeitura de Fortaleza, durante a atual gestão do prefeito Roberto Cláudio, no período entre julho de 2013 e dezembro de 2016, foram investidos R$ 184.631.029,48, uma média superior a R$ 50 milhões por ano, em recuperação de mais de 3.200 vias em todas as Regionais, com a realização de serviços em 4.151.074,71 m² de ruas e avenidas de 116 bairros.

Malha viária desgastada

Buracos são constantes na Avenida Silas Munguba, bairro Serrinha; Na Abolição, o motorista também encontra trechos com a malha asfáltica deteriorada; Moradores que passam pela Av. Sargento Hermínio reclamam de cratera na via. Fotos: Cid Barbosa.

Vias beneficiadas

Regional IV:

Avenida Presidente Costa e Silva (Perimetral),

Av. Frei Cirilo,

Rua Granja Castelo

Rua Crisanto Moreira da Rocha

Regional I:

Rua Leon Gradvohl

Centro:

Rua General Clarindo de Queiroz

Mais informações:

SER I: 3214.3309

SER II: 3241.4839

SER III: 3433.2501

SER IV: 3433.2800

SER V: 3433.2919

SER VI: 3452.1836

Regional do Centro: 3254.3427