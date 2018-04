Operação Dia do Trabalho começou

01:00 · 28.04.2018

Desde ontem (27), a Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Dia do Trabalho, feriado que cai na próxima terça-feira e fez muita gente "imprensar" a segunda-feira (30). De acordo com a PRF, a prioridade da ação serão práticas preventivas com o objetivo de diminuir a violência no trânsito, principalmente para a redução de acidentes mais comuns, relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, às ultrapassagens indevidas, ao cinto de segurança e envolvendo motocicletas ou ciclomotores, que apresentam índices elevados de letalidade.

A ação vai até as 23h59 do dia 1º de maio em todo o Estado, com reforço na fiscalização das unidades descentralizadas nas cidades de Caucaia, Canindé, Russas, Sobral e Icó.

A grande preocupação, contudo, é sempre a saída e o retorno da Capital, quando o volume de tráfego aumenta consideravelmente. Por isso, durante os cinco dias de operação, a PRF contará com todo o seu efetivo trabalhando em escala de revezamento, além de etilômetros e radares fotográficos.

Cargas

Para melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança, a PRF restringirá o tráfego de alguns veículos de carga em rodovias de pista simples. Caminhões bitrens com dimensões excedentes, caminhões cegonhas e de transporte de veículos e cargas paletizadas devem obedecer à restrição estabelecida para dois dias: sexta-feira, 27 de abril, das 16h às 22h, e na terça-feira, 1º de maio, das 16h às 22h.

O Governo do Estado do Ceará, considerando que manter o expediente "em sua normalidade seria contraproducente", decretou ponto facultativo para todos os órgãos e entidades da administração pública estadual. Isso quer dizer que funcionários do Estado poderão "imprensar" a segunda-feira e compensar o dia de trabalho na véspera do feriado com horas extras na jornada no restante da semana.

O mesmo ocorre para os servidores da Prefeitura de Fortaleza. Serviços essenciais, como fornecimento de água e dos serviços prestados pela Polícia Militar, além de consultas médicas pré-agendadas continuam atuando da mesma forma. Os equipamentos culturais do Estado, os postos do Hemoce, além do serviço pré-hospitalar do Samu funcionam normalmente.

Bancos

No feriado do dia 1º de maio, todos os bancos estarão fechados para atendimento e funcionamento interno, abertos apenas caixas eletrônicos, postos de banco 24 horas, aplicativos e sites. Na véspera do feriado, segunda, o expediente é em horário normal.

Os supermercados da Capital, tanto na segunda (30) como na terça-feira (1), terão funcionamento normal. No Interior e Região Metropolitana, a abertura depende de convenções firmadas com os supermercados.

Todo o comércio deve estar fechado no dia 1º. Já no dia 30, as lojas de rua funcionarão normalmente. As lojas e quiosques dos shoppings também não irão funcionar no feriado. Praças de alimentação e cinemas irão abrir. Com liminar da Justiça do Trabalho, o funcionamento dos postos de combustíveis no feriado está garantido no Estado.