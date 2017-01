Zona Azul será monitorada por câmeras e deve ter 10 mil vagas até 2020

10:30 · 06.01.2017 / atualizado às 14:04

O edital para iniciar a operação deve ser lançado em abril. ( Foto: Natinho Rodrigues )

Estacionamentos monitorados por câmeras, aumento no número de agentes da Via Livre e modernização dos semáforos para evitar transtornos durante faltas de energia. As medidas foram anunciadas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), na manhã desta sexta-feira (6), durante a apresentação de um pacote de ações a serem implementadas no trânsito de Fortaleza, ao longo de 2017.

De acordo com o planejamento, será instalado um novo sistema de videomonitoramento em estacionamentos que possuem Zona Azul, cujas vagas serão vistoriadas por uma Central. O edital para iniciar a operação deve ser lançado em abril. Até 2020, outro objetivo é ampliar o número das atuais 2,5 mil vagas para 10 mil, "incentivando atividades comerciais e diminuindo o tráfego de veículos procurando vagas".

A Prefeitura de Fortaleza também deve lançar um edital, em março, para credenciar empresas especializadas no fornecimento de profissionais que terão o mesmo fardamento dos operadores da Via Livre e treinamento realizado pela AMC. As atividades devem ser iniciadas no final do primeiro semestre.

Segurança

Outra ação prevista é a implantação de no-breaks e lâmpadas LED em todos os 802 semáforos da cidade, a fim de evitar apagões em eventuais faltas de energia. Atualmente, 100 aparelhos já possuem o sistema. O objetivo é atingir a totalidade dos equipamentos até 2020.

A AMC também planeja implementar novos procedimentos no atendimento de colisões sem vítimas feridas, para garantir a fluidez do trânsito no caso de sinistros. A partir de abril, as áreas que poderão receber atenção especial são os bairros Montese, Parangaba, Centro, Messejana e Aldeota.

Segundo o órgão, as medidas têm o objetivo de promover uma maior fluidez no trânsito e, ao mesmo tempo, garantir a segurança viária dos usuários. Por isso, também serão realizadas auditorias para analisar pontos críticos - em 2017, estão previstas as análises de 20 intersecções - e criado um Observatório de Segurança Viária, em parceria com universidades, poder público e entidades externas.