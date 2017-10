Yoga mobiliza crianças na Praça das Flores; veja galeria

11:10 · 14.10.2017 / atualizado às 11:31

Lina, de seis anos, pratica yoga há quatro meses e faz também os alongamentos e a meditação em casa ( Fotos: Kid Junior )

Os tapetinhos de yoga foram abertos na grama da Praça das Flores na manhã deste sábado (14). Voltada para o público infantil, a aula contou com exercícios de alongamento e de equilíbrio que eram apresentados como brincadeiras de crianças. Além disso, outros recursos foram usados para atrair a atenção dos pequenos. “Eu também venho de fantasia, estou de fada, para já criar um vínculo”, pontua a professora Anabela Alcântara.

Entre os praticantes de hoje estava a Lina, de 6 anos. Devido a ansiedade, foi levada para yoga este ano. Depois de quatro meses, tanto a mãe, Cristiany Rodrigues, como a professora do colégio onde ela estuda notaram a diferença no seu comportamento. E os ensinamentos na aula são levados para casa, desde as posições, como a meditação. Segundo Cristiany, quando ela se sente angustiada, logo começa a entoar um mantra (uma palavra ou frase dita de forma repetida) para relaxar.

Ao lado da Lina, estava a sua prima Andressa Serafim, também de 6 anos, fazendo yoga pela segunda vez. “Eu gostei. Minha posição favorita é a ponte“, afirma. Na ocasião, outra estreante na disciplina era a Sophia, de 8 anos. Hoje foi a primeira aula dela, porém não o primeiro contato. “Eu faço há oito meses e fico fazendo yoga em casa e ela fica me imitando“, acrescenta a mãe Erica Campos.

Quem também aproveitou o evento foram as crianças e os adolescentes da Associação Madre Paulina. Ao todo, vinte estiveram no local, aproveitando não só a aula como o espaço da praça para correr e brincar. “Os professores já fizeram aula lá algumas vezes e dessa vez convidaram para virmos para cá“, pontua a presidente Dorinha Macedo. “A intenção foi sair um pouco do ambiente deles, ir para outro local e também interagir com outras crianças“, completa Anabela. Ao fim da manhã, fora aproveitar a pipoca e o dindim, as crianças da organização levaram os alimentos arrecadados pelo evento de hoje.