Voluntários se reúnem na Sabiaguaba para limpar foz do Rio Cocó

13:22 · 05.02.2017 / atualizado às 16:07

Objetivo da ação é também ampliar a consciência ambiental dos visitantes da praia. ( Foto: Fabiane de Paula )

Cerca de 40 voluntários do Coletivo Sabiaguaba Lixo Zero participaram da segunda edição da limpeza no leito do Rio Cocó, na Boca da Barra da Sabiaguaba, na manhã deste domingo (5). A iniciativa partiu de moradores nativos da área no intuito de alertar os frequentadores da praia sobre a poluição do rio, de onde muitos pescadores retiram o sustento de suas famílias.

A primeira atividade ocorreu no dia 21 de janeiro, quando 20 voluntários ajudaram a recolher 70 sacos de lixo, depois de limpezas nas margens e do leito do Cocó por duas horas. A ação foi recebida com entusiasmo por mergulhadores e outros grupos e se repetiu neste final de semana.

“Para o nativo que está pescando no dia a dia, que mergulha até o fundo do rio e vê a situação das margens, é uma tristeza. Tem pessoas que simplesmente vêm e deixam o lixo aí”, destaca um dos idealizadores do projeto, o pescador Roniele Silva, 28. “Estamos trabalhando em pequenos pontos e queremos chamar mais pessoas para participar”.

Além de parceiros vindos da Barra do Ceará, do Titanzinho e do Serviluz, o grupo nativo conta com o apoio de capoeiristas, indígenas e quilombolas, com o objetivo também de ampliar a consciência cultural e ambiental dos visitantes da praia. Segundo os organizadores, movimentos semelhantes já ocorrem na Bahia e no Sul do Brasil.