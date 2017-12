Voluntários e doadores do Hemoce comemoram o Natal nesta quinta (14)

10:19 · 14.12.2017

O real sentido do Natal, celebração do renascimento pessoal e solidariedade, é comemorado na manhã desta quinta (14) no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce). Voluntários e doadores se reúnem em confraternização no centro da rede pública do Governo do Ceará para o evento, parte da campanha "Você doaria sangue para mim?", também para relembrar que a doação de sangue pode ser o melhor presente de Natal para quem precisa.

O evento conta ainda com a participação das crianças atendidas no ambulatório de coagulopatias e hemoglobinopatias -doenças que afetam o sangue- do Hemoce. No período de fim de ano, o centro prepara o estoque para atender a demanda de transfusão de mais de 450 unidades de saúde do Ceará. A campanha "Você doaria sangue para mim?" foi lançada no dia 1 de dezembro e dura até 30 de dezembro. A expectativa é que durante a campanha sejam coletadas 18.000 bolsas de sangue em todo o estado.

Na confraternização, aberta ao público, os doadores e pacientes poderão acompanhar a chegada do Papai Noel e ainda assistir a um show de mágica e à apresentação do Coral Natal de Luz, que terá cerca de 30 crianças, entre 7 e 11 anos de idade, entoando canções como “Noite Feliz” e “Chegou o Natal”. Brncadeiras, presentes e um lanche especial serão destinaos especialmente aos 50 pacientes do ambulatório de coagulopatias e hemoglobinopatias do Hemoce.

Como doar

Para ser um doador de sangue é preciso estar saudável, bem alimentado, ter mais de 50 kg, ter entre 16 e 69 anos de idade e apresentar um documento oficial e original com foto. Menores de 18 anos precisam apresentar o termo de consentimento, disponível para download no site do Hemoce.

Serviço

Natal do Hemoce

Data: 14 de dezembro (quinta-feira)

Hora: 8h30min

Local: Hemoce - Av. José Bastos, 3390, Rodolfo Teófilo