Vila União terá mudança para disciplinar trânsito, informa Seinfra

13:11 · 23.02.2018 / atualizado às 14:40

As obras do VLT Parangaba-Mucuripe provocaram outra mudança no trânsito do bairro Vila União, desta vez no cruzamento das ruas Jorge Acúrcio e Lineu Jucá. A passagem pela via férrea foi fechada para o tráfego de veículos, e os motoristas agora terão que fazer um desvio para contornar o cruzamento bloqueado.

Os motoristas que seguem na rua Jorge Acúrcio, no sentido “aeroporto antigo” - avenida Borges de Melo, deverão dobrar à direita na rua Livreiro Gualter, à esquerda na rua João Câmara, à esquerda novamente na rua Almirante Rufino e à direita na rua Jorge Acúrcio.

Os que seguem o sentido oposto vão ter que entrar à esquerda na rua Almirante Rufino, à direita na rua Alberto Montezuma, à direita na rua livreiro Gualter e à esquerda na rua Jorge Acúrcio. Quem trafega na rua Lineu Jucá não pode mais cruzar a via férrea, devendo usar a passagem de nível instalada na rua Almirante Rufino.

Outra mudança será o estreitamento na Passagem de Nível – PN da avenida 13 de abril, no cruzamento com a rua Via Láctea, que tinha sido alargado para viabilizar o fluxo dos veículos que seguiriam para a Borges de Melo. A passagem será estreitada para 9 metros, o equivalente à largura da rua 13 de abril. O fechamento já estava previsto no projeto do VLT Parangaba – Mucuripe.

Ônibus

As linhas de ônibus 025 – Lagoa/ Opaia e 064 – Corujão/Aeroporto, que passam pelo local, serão desviadas para as ruas Livreiro Gualter e Gonçalo Souto.