Vetmóvel chega ao Centro

09:59 · 15.07.2018

A partir desta segunda-feira (16), o Vetmóvel estará no estacionamento do Paço Municipal para atendimento de cães e gatos pertencentes a tutores e oriundos de ONGs ou abrigos de animais da região. As consultas ocorrerão até sexta-feira (20), de 8h às 12h e de 13h às 17h. O acesso ao local será pela Rua Rufino de Alencar, próximo à Catedral Metropolitana de Fortaleza. As castrações precisam ser agendadas pelo número (85) 3272-3356.

São disponibilizadas para o público em geral as atividades gratuitas de consulta veterinária, vacinação antirrábica e exame para diagnóstico do Calazar. Já as castrações são destinadas exclusivamente aos animais de tutores de baixa renda e oriundos de ONGs e protetores independentes, sendo obrigatória a apresentação do NIS, RG, CPF e comprovante de endereço dos tutores para a realização do serviço.

Atuam no VetMóvel quatro médicos veterinários, sendo um clínico geral, um anestesista e dois cirurgiões. O equipamento também oferece, gratuitamente, registro geral animal e distribuição de material educativo com informações sobre bem-estar animal e guarda responsável.

Atividades do VetMóvel

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, normalmente, as atividades são desenvolvidas da seguinte forma:

- Segunda-feira

Atendimento clínico para animais com tutores e atendimento cirúrgico para os animais de ONGs de caninos (cães);

- Terça-feira

Atendimento cirúrgico previamente agendado para caninos (cães) de tutores de baixa renda;

- Quarta-feira

Atendimento clínico para animais com tutores e atendimento cirúrgico para os animais de ONGs de felinos (gatos);

- Quinta-feira

Atendimento cirúrgico previamente agendado para felinos (gatos) de tutores de baixa renda;

- Sexta-feira

a) Atendimento cirúrgico previamente agendado para felinos (gatos) de tutores de baixa renda;

b) Acompanhamento pós-cirúrgico no local da semana anterior.

Documentação e regras para atendimento

I – As atividades de consulta veterinária, vacinação antirrábica e exame para diagnóstico do Calazar são disponibilizadas aos animais do público em geral;

II – As castrações são destinadas exclusivamente aos animais de tutores de baixa renda e oriundos de ONGs e protetores independentes. É obrigatório a apresentação do NIS, RG, CPF e comprovante de endereço do tutor;

III – O retorno para o acompanhamento pós-cirúrgico será feito por um médico cirúrgico-veterinário no local da semana anterior, sempre das 8h às 10h. Caso o animal não seja levado ao local marcado para avaliação, o tutor poderá levá-lo aonde o VetMóvel estiver em atividade, tendo prioridade no atendimento. Durante a semana, os animais que precisarem retornar ao VetMóvel para avaliação pós-cirúrgica, poderão ir ao equipamento ou entrar em contato para orientação pelo telefone da Coepa: (85) 3272-3356;

IV – O VetMóvel irá atender os animais oriundos das ONGs e protetores independentes cadastrados na Coepa, cujo controle está sendo feito por meio de parceria com a ONG Deixa Viver, no sentido de encaminhar os animais para serem castrados, enquanto não for feito o chamamento público para credenciamento das clínicas veterinárias. Os protetores independentes cadastrados encaminharão suas demandas diretamente à Coepa;

V – Os animais deverão ter jejum alimentar de 12 horas e jejum hídrico (água) de 6 horas para as castrações previamente agendadas;

VI – Os animais de ponto de abandono só serão castrados se tiverem protetor independente que ofereçam lar temporário para o pós-operatório e assinem termo de responsabilidade, após passarem por avaliação clínica e exames complementares.

Serviço

VetMóvel no Paço Municipal

Período: de 16 a 20 de julho de 2018

Endereço: Rua São José, 01 – Centro (acesso pela Rua Rufino de Alencar, próximo à Catedral Metropolitana de Fortaleza)

Horário: de 8h às 12h e de 13h às 17h.