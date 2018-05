Velocidade de tráfego será reduzida na Avenida Osório de Paiva

12:31 · 07.05.2018 / atualizado às 12:32

Os motoristas que trafegam pela Avenida Osório de Paiva devem ficar atentos as mudanças no tráfego da região. Uma série de intervenções serão iniciada até o fim do mês de maio. Do Terminal do Siqueira até o Anel Viário, haverá adequação de velocidade de 60 km/h para 50 km/h. Também será criada uma faixa exclusiva de 6 km no mesmo trecho para os ônibus, além de melhorias na sinalização da via. As ações foram divulgadas pela prefeitura de Fortaleza, nesta segunda-feira (7), durante a abertura da programação do "Maio Amarelo 2018".

A ação foi pensada baseado no projeto piloto realizado na Av.Presidente Castelo Branco (Leste-Oeste), que registrou 42% na redução de acidentes, na comparação com a média dos últimos três anos. Novos semáforos, faixa exclusiva para ônibus, canteiro central fechado e ciclofaixas estão no pacote de intervenções da Av. Osório de Paiva. Conforme secretário executivo da Secretária de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), Luís Alberto Saboia, as ações terão caráter educativo com duração de seis meses.

Ainda em solenidade no Paço Municipal, o prefeito anunciou as ações do Maio Amarelo. A programação possui uma série de atividades para avançar na segurança viária. Para chamar a atenção de condutores será estendido um tapete vermelho em vários pontos da cidade. A ação começou na faixa elevada próxima a Travessa Crato, ao lado do Paço Municipal. A atividade ocorrerá durante o mês de maio.