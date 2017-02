Veículos do Estado em situação de aparente abandono ocupam vagas no Castelão

08:55 · 05.02.2017 / atualizado às 09:20

Alguns estão amassados, sem calotas, com pneus secos e bastante empoeirados ( FOTO: JL ROSA )

Em um período no qual o corte de orçamentos é tido como a principal estratégia para economia de gastos entre as gestões públicas, um cenário de desperdício de recursos chama atenção em plena Arena Castelão, na Capital. No estacionamento do equipamento, diversos automóveis com logomarca do Governo do Estado estão parados, em situação de aparente abandono.

Dentre os cerca de mais de 20 veículos no local, há carros do modelo Toyota Hilux, mas a grande maioria é do tipo Renault Sandero. Alguns estão amassados, sem calotas, com pneus secos e bastante empoeirados, evidenciando o cenário de sucata por excesso de tempo sem atividade. Outros, contudo, aparentam melhor conservação, indicando estar em perfeitas condições de uso.

Em contato com a Casa Civil do Governo do Estado, a reportagem tentou obter informações de investimento por parte da gestão com os veículos, o tempo de permanência no local sem a devida utilização e qual destino seria dado aos carros.

No entanto, a assessoria de comunicação da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) apenas informou que os veículos registrados nas imagens são do Departamento de Arquitetura e Engenharia do Ceará (DAE), órgão vinculado a secretaria, e que ficam estacionados no local quando não estão em campo, em vagas destinadas para o Órgão, que funciona na estrutura anexa ao estádio. A Seinfra informou que alguns dos veículos estão recolhidos e irão passar por manutenção.