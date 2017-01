Veículo pega fogo e explode em estacionamento privado de Fortaleza

18:26 · 21.01.2017 / atualizado às 18:28

Imagens enviadas à redação do Diário do Nordeste, através da ferramenta VC Repórter - Foto: Reprodução

Um veículo modelo Fiat Idea foi tomado pelo fogo na tarde deste sábado (21), em um estacionamento privado próximo a um shopping no bairro Aldeota. O Corpo de Bombeiros confirma que houve perda total do carro. A equipe enviada ao local não conseguiu identificar a placa e o proprietário do automóvel.

Imagens enviadas à redação do Diário do Nordeste, através da ferramenta VC Repórter, mostram o momento em que o carro é atingido pelas chamas. Ainda no vídeo, é possível ver o momento em que há uma explosão e bombeiros chegando ao local para controlar o incêndio, que foi registrado próximo ao cruzamento das ruas Maria Tomásia e Barbosa de Freitas.

Fernando Chaves, responsável pela gravação, saía do shopping quando percebeu a movimentação no local. A sua reação imediata foi se aproximar do incidente na tentativa de ajudar as possíveis vítimas. "Eu ia prestar socorro num nível de segurança que eu não corresse risco de vida, mas notei que não havia ninguém no veículo", conta.