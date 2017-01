Van que fazia rota Fortaleza-Pacajus capota com 13 passageiros

10:47 · 09.01.2017 / atualizado às 11:42

Van fazia rota Fortaleza-Pacajus. ( FOTO: VC Repórter ) Apesar do susto, os passageiros sofreram apenas escoriações. ( FOTO: VC Repórter )

Um van que transportava 13 pessoas de Fortaleza para Pacajus se chocou contra um poste de energia elétrica e capotou após desviar de um outro veículo que fez um movimento irregular. O acidente aconteceu por volta das 8h30, desta segunda-feira (9), na localidade de Coaçu.

De acordo com o tesoureiro da Cooperativa dos Motoristas de Transporte Alternativo de Pacajus (Cotralp), Paulo César, um carro de passeio “trancou” a van e, para evitar a colisão, o motorista identificado como Wilson Meireles desviou. Feito isso, o coletivo subiu o meio-fio e se chocou contra o poste, capotando logo em seguida.

Apesar da gravidade do acidente, não houve óbitos, somente feridos. As vítimas foram encaminhadas para o hospital José Maria Philomeno Gomes com escoriações leves.