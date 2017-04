União cede terreno a moradores do Pirambu

21:12 · 07.04.2017

Um terreno de mais de 1,5 milhão de metros quadrados no bairro Pirambu, pertencente à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) serão cedidos à Prefeitura de Fortaleza, que deve regularizar a situação de 12 mil famílias que residem na área, no projeto Vila do Mar, muitas delas há mais de 40 anos.

As famílias cujas rendas não ultrapassarem cinco salários mínimos (R$4.685) vão receber gratuitamente os registros dos títulos de propriedade dos imóveis. Além disso, durante o período de cinco anos os beneficiários não poderão vender o imóvel.

A Secretaria Municipal de Habitação afirmou, por meio de nota, que a doação do terreno pela SPU buscará atender as famílias parte do Projeto Vila do Mar. “O terreno está localizado nas quadras mais próximas da avenida principal do Vila do Mar, em fase de construção, e que integra o projeto de urbanização dos bairros Pirambu e Cristo Redentor. Inicialmente, a Habitafor atenderá a 5.810 famílias do Vila do Mar com a política de regularização fundiária, também conhecida como a entrega do papel da casa”, informou a assessoria de imprensa do órgão.

Cessão

A iniciativa da Secretaria do Patrimônio da União deve se repetir em outros locais por todo o Brasil, incluindo o Ceará. “Por uma série de problemas, nossos cadastros de terrenos não estão todos organizados. Estamos trabalhando efusivamente na tentativa de fazer isso. Temos 19 milhões de quilômetros territoriais e só 23% disso cadastrado. Muitos estados e municípios nos procuram, pois querem fazer algo no terreno e verificam que pertence à União. Então regularizamos e cedemos à Prefeitura ou ao Governo”, relata o secretário da SPU, Sidrack Correia”.