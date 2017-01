Um a cada 3 caminhões que trafegam pelas BRs no Ceará tem excesso de peso

19:12 · 25.01.2017

A operação foi realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal ( Foto: Yago Albuquerque )

De cada três caminhões que entram no Ceará pelas BRs 116, 020 e 222 pelo menos um deles está trafegando com a carga acima do peso suportado pelo veículo. A avaliação foi feita pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na chamada operação "Carga Pesada", realizada desde o dia 12 de janeiro com término nesta quinta-feira (26). Ao todo, em parceria com a Policia Rodoviária Federal (PRF), foram realizadas 200 pesagens com 100 notificações de multas por sobrepeso. Essa é a primeira vistoria deste tipo no Estado, pois não existem balanças de caminhões no Ceará.

A infração por sobrepeso é média se chegar o ecesso de peso for até 600 quilos, grave se for entre 0,6 e 1 tonelada e gravíssima se for acima de uma tonelada.

Conforme o superintendente do DNIT no Estado, Diógenes Linhares, na hora que é verificado o excesso de peso, o sistema do órgão já emite uma notificação que é enviada para Brasília e, em seguida, vai para a transportadora que o motorista trabalha. "Registramos uma sobrecarga de 150 toneladas divididos nesses veículos. Cada multa é gerada baseada no excesso de peso que ele vai levando".

O gestor afirma também que por falta de equipamentos foi necessário um convênio com Brasília para enviar as balanças. O Estado planeja adquirir duas balanças móveis, espera-se que a contratação ocorra ainda em 2017, além da construção de três balanças fixas. "Nós estamos sondando os pontos nas BRs 116, 020 e 222. Adianto que o local de pesagem da BR 222 será entre os KMs 25 e 30, antes do balão do Pecém para filtrar aquelas cargas", ressalta.

Fiscalização avalia diversos tipos de carga

A operação em conjunto com a PRF avalia diversos tipos de cargas como de bebidas, material de construções, alimentos perecíveis e frutas. De acordo com José Teixeira, chefe de serviços do DNIT, a pesagem é feita entre os eixos do veículos. "Cadastramos o tipo de veículo que está em cima da balança e a configuração do motor. Seguimos a legislação, avaliamos o que é permitido ou não. Existe um tolerância no equipamento".

Conforme o profissional, o próprio sistema informa a solução para os veículos com sobrepeso. "Ele aponta o transbordo ou remanejamento. Quando existe excesso solicitamos a mudança de parte da carga para outro veículo. Quando existe remanejamento trocamos a posições das cargas.

José Teixeira ressalta que a operação sobre a carga pesada tem missão de proporcionar maior segurança de trânsito aos usuários das rodovias federais do Ceará, além de contribuir para a conservação da malha viária, tendo em vista que o excesso de peso no transporte rodoviário é um fator determinante para a redução da vida útil dos pavimentos asfálticos.