Última edição da Ciclofaixa de Lazer acontece na véspera de Natal

09:30 · 23.12.2017 / atualizado às 10:28

A Ciclofaixa de Lazer acontece desde 2014 com média de 4 mil participantes por edição ( Foto: Divulgação )

Neste domingo (24), a Prefeitura de Fortaleza realiza a última edição da Ciclofaixa de Lazer em 2017. Nesta edição, três rotas farão parte do percurso, saindo dos bairros São Gerardo, Montese e Cocó em direção à Praça Luíza Távora, na Aldeota.

Ao todo, foram 163 edições disponibilizando percursos seguros para os ciclistas nas mais importantes vias da cidade. A ciclofaixa retorna à programação normal a partir do dia 7 de janeiro de 2018.

Serão disponibilizados quatro pontos de apoio nas rotas Leste, Oeste e Sul. Nas praças Luíza Távora (Aldeota), Jonas Freitas (São Gerardo), da Igreja Nossa Senhora Aparecida (Montese) e no Anfiteatro do Parque do Cocó serão disponibilizados serviços aos participantes, como aluguel de bicicletas e atendimento do SAMU. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da Guarda Municipal darão suporte em todas as rotas.

Com uma média de 4 mil participantes a cada edição, a Ciclofaixa de Lazer foi idealizada pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e acontece desde setembro de 2014.

Rota Leste

Saindo da Avenida Washington Soares em direção à Praça Luíza Távora, o percurso da Rota Leste passa pelo Ponto de Apoio do Anfiteatro do Parque do Cocó. A ciclovia seguirá pela Av. Padre Antônio Tomás, Av. Senador Virgílio Távora, Júlio Ibiapina, Abolição, Desembargador Moreira, Beira Mar, Rui Barbosa, seguindo pelas ruas Deputado Moreira da Rocha e Carlos Vasconcelos, finalizando no Ponto de Apoio na Praça Luíza Távora.

Rota Oeste

A Rota Oeste vai ligar a Praça Jonas Freitas, conhecida como Praça dos Animais ou Praça do North Shopping, no bairro São Gerardo (Regional I), à Praça Luíza Távora. O circuito passará pelas ruas Braz de Francesco, seguindo pela Avenida Bezerra de Menezes, depois pela Rua Justiniano de Serpa, em seguida para a Avenida Domingos Olímpio e segue pela Avenida Antônio Sales, Rua Carlos Vasconcelos e Av. Santos Dumont, chegando ao Ponto de Apoio na Praça Luíza Távora.

Rota Sul

Ligando a Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese (Regional IV), à Praça Luíza Távora, o percurso da Rota Sul partirá da Avenida Professor Gomes de Matos. Seguindo pela Rua Pré Nove, a ciclofaixa passará pela Avenida dos Expedicionários, indo em direção às avenidas Domingos Olímpio, Antônio Sales, seguindo pela Rua Carlos Vasconcelos, Av. Santos Dumont, chegando ao Ponto de Apoio na Praça Luíza Távora.