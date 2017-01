UFC oferta 6.288 vagas no Sisu 2017; inscrições na próxima semana

14:47 · 18.01.2017

Quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016 já pode saber a sua nota. No Sisu, cada candidato poderá fazer até duas opções de curso. ( Arquivo )

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta quarta-feira (17), o cronograma do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2017, além da liberação de consulta das notas do resultado do Enem 2016.

As inscrições estarão abertas a partir da próxima terça-feira (24) até 27 de janeiro. Nesta edição, a Universidade Federal do Ceará (UFC) ofertará 6.288 vagas em 110 cursos de graduação presencial, nos campi de Fortaleza, Sobral, Quixadá, Russas e Crateús. A inscrição deverá ser feita no site do Sisu/MEC.

Candidato pode escolher 2 cursos; consulta às instituições só amanhã

Estarão aptos a concorrer estudantes que tenham participado do Enem 2016, com ensino médio completo e que não tenham tirado zero na Redação. Cada candidato poderá fazer até duas opções de curso.

O edital, com mais detalhes sobre o Sisu 2017, deverá ser publicado pelo MEC nesta quinta-feira (19), quando também será aberta a consulta às bases de dados das instituições, com os cursos e vagas disponíveis.

UFC E SISU – O Sisu é o sistema informatizado do MEC por meio do qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a estudantes com base nas notas obtidas no Enem. A UFC aderiu ao Sisu em 2010, com ingresso em 2011, já com 100% das vagas da graduação presencial.

Desde 2012, a UFC se destaca entre as instituições mais procuradas do País no Sistema. Na edição anterior, a Universidade recebeu mais de 160 mil inscrições, de acordo com o balanço final do Sisu 2016 elaborado pelo MEC.