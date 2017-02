UFC é a terceira instituição brasileira mais procurada no Sisu

20:40 · 06.02.2017 / atualizado às 20:41

De acordo com balanço do Ministério da Educação (MEC), o resultado gerou uma relação de 22,4 candidatos por vaga na UFC ( Divulgação UFC )

Com um total de 140.849 incrições na primeira edição deste ano do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a Universidade Federal do Ceará (UFC) se tornou a terceira instituição de ensino superior mais procurada pelos candidatos brasileiros em 2017. De acordo com balanço do Ministério da Educação (MEC) divulgado nesta segunda-feira (6), o resultado gerou uma relação de 22,4 candidatos por vaga.

"A UFC se consolida como instituição de destaque nacional, ratificando o que diversos rankings de qualidade têm apontado", afirma o coordenador do Sisu na UFC, Miguel Franklin. Segundo o MEC, apenas a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que obteve 171.825 inscrições, e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com 144.322 inscrições, ficaram à frente da UFC neste ano.

Concorrência

A maior concorrência do País, por sua vez, foi registrada no Instituto Federal do Pará (IFPA), com média de 88,1 candidatos por vaga. A instituição ofereceu 520 vagas e recebeu 45.812 inscrições. O Instituto Federal de Sergipe (IFS) aparece na segunda colocação, com 62,8 candidatos por vaga. Foram 13.080 inscrições para 208 oportunidades.

Consideradas as duas opções de curso permitidas no Sisu, administração foi o curso mais procurado, com 269.182 inscrições registradas. A concorrência chegou a 29,7 candidatos para 9.045 vagas em todo o País. Pedagogia (240.511 inscrições para 9.106 vagas), Direito (238.081 para 6.743), Medicina (220.207 para 4.624) e Educação Física (177.004 para 4.962) aparecem em seguida.

A maior nota de corte do Sisu foi registrada no curso de direito da Universidade Federal Fluminense (UFF). O último candidato classificado com base no número de vagas atingiu 837,83 pontos.

Nordeste

Ainda segundo o MEC, as instituições de educação superior do Nordeste foram as mais procuradas pelos candidatos que participaram da primeira edição deste ano do Sisu. Dos 4,9 milhões de inscrições em todo o Brasil, aproximadamente 1,9 milhão foram feitos para cursos na região, que abriu 90.851 vagas (20,8 candidatos por vaga), a maior oferta no País.