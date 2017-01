Uece oferece cursos gratuitos de Especialização à distância

07:32 · 10.01.2017

Os cursos serão integralmente financiados pela Capes/MEC por meio da UAB com contrapartida da Uece. ( Foto: Alex Costa )

A Universidade Estadual do Ceará (Uece), em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), está com inscrições abertas até o próximo dia 19 de janeiro para seleção de alunos para 1.745 vagas em cursos de Especialização na modalidade Educação à Distância (EaD). Os cursos serão integralmente financiados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O Edital de Chamada Pública pode ser lido aqui

Poderão se candidatar portadores de diploma em qualquer área do conhecimento nas modalidades de licenciatura plena, de bacharelado ou de graduação tecnológica. O preenchimento da ficha de inscrição será feito exclusivamente pela internet, no site http://www.uece.br/sate

As vagas serão distribuídas por cursos e polos nos municípios do Ceará. Os cursos ofertados são: Gestão Pública; Gestão Pública Municipal; Gestão em Saúde; Gestão Pedagógica da Escola Básica; Educação Física na Educação Básica; Tecnologias Digitais para a Educação Básica; Educação à distância: fundamentos e ferramentas; Artes com ênfase em Música; Tradução Audiovisual Acessível/Audiodescrição; Tradução Audiovisual Acessível/Legendagem; e Língua Inglesa.