Túnel fechado e problemas nos sinais prejudicam trânsito em Fortaleza

10:49 · 08.01.2017 / atualizado às 12:30

O túnel da Av. Rogaciano Leite está alagado e foi temporariamente fechado pela AMC ( Ranniery Melo )

Com a chuva intensa que acometeu a capital cearense na manhã deste domingo (8), quem saiu de casa se deparou com alguns problemas no trânsito. O túnel da Avenida Rogaciano Leite foi fechado, dois sinais piscantes e um apagado complicaram os percursos de alguns fortalezenses. Além disso, diversas vias, como a Avenida Aguanambi e a Raul Barbosa, registraram pontos de alagamento.

O túnel da Rogaciano Leite ficou alagado durante a manhã, o que pediu intervenção direta da Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e Cidadania (AMC). O órgão fez o bloqueio, e os carros que insistiram em passar acabaram voltando na contramão.

Sobre os sinais, foram registrados três casos, dois já resolvidos. Na Avenida Pe. Ant. Tomás com a Rua Monssenhor Catão, havia um piscante; e na Av. Rui Barbosa com Av. Soriano Albuquerque, um apagado. No momento, o sinal da Av. Osório de Paiva com R. Raimundo Neri encontra-se piscante, mas, segundo a AMC, os técnicos já estão cientes e há agentes de trânsito no local.

O tráfego também foi interrompido na Avenida Duque de Caxias, no cruzamento com a Avenida Assunção. Carros tiveram que desviar até pela contramão, a fim de não ter problemas mecânicos com o imenso lago formado na via.

Também não foi diferente no cruzamento das ruas Pedro Primeiro com a Floriano Peixoto. Para o comerciante Paulo César Gonçalves, há uma preocupação que aumenta com a possibilidade de uma boa quadra chuvosa neste ano. Ele teme que bueiros e galerias obstruídas venham a causar ainda mais transtornos para condutores e pedestres. Já embaixo da ponte da Avenida Raul Barbosa outro ponto de alagamento foi registrado. Pessoas recolheram placas de carros perdidas durante a chuva na via. Outro ponto de alagamento na cidade é na Avenida Aguanambi, onde acontecem obras de drenagem. Leitores registraram a situação na via, confira vídeo abaixo: Os leitores do Diário do Nordeste estão enviando imagens para a ferramenta VC Repórter. Se quiser colaborar, basta enviar a sua foto ou vídeo via whatsapp para o número (85) 98948-8712. Colaborou Marcos Peixoto