Túnel da Borges de Melo registra segundo alagamento em menos de uma semana

09:51 · 10.07.2018 / atualizado às 14:02

O túnel Eduardo Dourado da Fonte, da Avenida Borges de Melo, no bairro de Fátima, voltou a alagar e a causar transtornos a motoristas e pedestres na manhã desta terça-feira (10). Inaugurado no último dia 2 de julho, o túnel já havia registrado um alagamento no último sábado (7).

Em decorrência das fortes chuvas registradas na manhã desta terça-feira, vários pontos da cidade registraram alagamentos, dentre eles o túnel recém-inaugurado. A passagem de 300 m de extensão foi tomada pela água, impedindo a travessia de pedestres e veículos pelo local. O túnel está interditado enquanto uma equipe da construtora responsável pela obra realiza o trabalho para drenagem da água. Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC) está no local coordenando os desvios na região. Ainda não há previsão de quando a pista será liberada.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), as bombas que realizam o escoamento da água estão sendo substituídas a partir desta terça-feira e a previsão é que o trabalho seja concluído até o fim desta semana. Ainda de acordo a secretaria, durante a implantação do novo sistema, "foi montado um esquema de reforço às bombas atualmente instaladas para esvaziar a cisterna, caso haja necessidade".

A obra do túnel, que custou R$ 30 milhões, faz parte da implantação do VLT Parangaba-Mucuripe.