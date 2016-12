Três mortos e oito feridos em acidentes nas rodovias estaduais

18:37 · 25.12.2016 / atualizado às 18:54

Neste domingo (25), foram registrados, ao todo, seis acidentes

Três acidentes resultaram em mortes neste domingo (25) de Natal, segundo balanço parcial de ocorrências do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE). Até o fim da tarde de hoje, foram registrados no fim de semana 15 acidentes com 8 feridos e 3 mortos.

A primeira ocorrência fatal foi registrada às 2h40. Em Cascavel, na CE-040 com KM 59, o condutor de um ciclomotor (cinquentinha) colidiu com um outro veículo e morreu. A segunda ocorrência, também envolvendo um ciclomotor, resultou em uma pessoa morta. O acidente aconteceu no KM 5 de Maracanaú, às 5h.

Em Quixelô, próximo a Iguatu, uma motocicleta se chocou contra um objeto físico - de acordo com o BPRE, possivelmente o canteiro central ou o calçamento da rodovia, às 7 horas. O condutor morreu.

Neste domingo, foram contabilizados, ao todo, 6 acidentes. Além dos 3 ocorridos com óbitos, outro acidente deixou 2 pessoas feridas, condutor e passageiro, na Avenida do Aeroporto, às 7h30 da manhã. Outras 2 ocorrências, uma na Avenida Washington Soares e outra no KM 18 da CE-060, às 9h30, em Pacatuba, deixaram apenas danos materias. Na véspera de Natal, dia 24, foram registrados nove acidentes com oito pessoas feridas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgará na segunda-feira (26) balanço final deste fim de semana. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) iniciou na sexta-feira (23) a "Operação Natal", com reforço policial para operar nas principais rodovias estaduais com policiais do BPRE da Polícia Militar.

A operação segue até as 23h59 deste domingo (25) e conta com 484 policiais na ativa, munidos de 18 guinchos, 35 viaturas e 35 etilômetros (bafômetros).