Trecho da Via Expressa terá bloqueio provisório

10:08 · 15.09.2018 / atualizado às 10:13

A medida é necessária para viabilizar a passagem dos dutos da rede elétrica subterrânea utilizada para a iluminação do túnel longitudinal. ( Foto: Arquivo )

A Avenida Almirante Henrique Saboia (Via Expressa) ficará bloqueada provisoriamente neste domingo (16/09), das 7h às 18h, no trecho compreendido entre as ruas Gilberto Studart e Bento Albuquerque, conforme informou a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC).

Apenas o sentido praia-sertão será interditado. A medida é necessária para viabilizar a passagem dos dutos da rede elétrica subterrânea utilizada para a iluminação do túnel longitudinal.

Os condutores que precisarem continuar na Via em direção à Avenida Raul Barbosa devem dobrar à esquerda na Rua Gilberto Studart, à direita na Av. Engenheiro Santana Jr., seguindo pela alça que dá acesso a Av. Padre Antônio Tomás e retornar à esquerda para a Via Expressa, segundo orientação da AMC.

Ônibus

Alguns ônibus terão seu itinerário alterado, segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). As linhas Lagoa/Papicu/Via Expressa (069), Expresso/Parangaba/Papicu (089) e Expresso/Parangaba/Aldeota (094) devem seguir a rota sugerida pela AMC.