Trecho da Rua dos Tabajaras estará bloqueado aos finais de semana do mês de julho

09:13 · 14.07.2018

( Foto: Jl Rosa )

A Rua dos Tabajaras é bloqueada e tem o trânsito alterado a partir desta sexta-feira (13). O bloqueio acontece no trecho entre as ruas dos Tremembés e Cariris, de sexta a domingo, das 18h às 6h com trânsito livre durante o dia (das 6h às 18h).

Segundo a Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor), os pontos de táxis do horário de 18h às 6h serão realocados para o quarteirão seguinte, após a Rua dos Cariris.

A operação, em caráter de teste, funcionará inicialmente apenas durante o mês de julho, junto à programação especial, Férias na PI, lançada pelo Instituto Iracema e Prefeitura.

A iniciativa faz parte do plano colaborativo da Praia de Iracema e é uma ação integrada do Instituto Iracema, Conselho da Praia, bares e casas de show da rua e Prefeitura de Fortaleza, por meio das Secretarias Regional 2, Agefis, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e Municipal de Segurança Cidadã.