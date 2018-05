Trecho da Raul Barbosa é interrompido para obras do VLT

18:01 · 06.05.2018 / atualizado às 18:06

Parte da via deve ficar bloqueada até meia-noite de segunda-feira (7) ( Foto: VcRepórter )

Os condutores que passaram pela Avenida Raul Barbosa rumo a Desembargador Moreira se depararam um um veículo que fazia intervenções no local para a implementação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), bloqueando parte do tráfego. Com isso, o trânsito ficou um pouco mais lento, apesar do dia de pouco movimento.

De acordo com a AMC, a intervenção na via deve continuar até por volta de meia-noite. A Via Expressa, na altura da Rua Vicente Leite foi interrompida por obras com o objetivo de permitir o içamento das vigas da passarela que está sendo construída em frente à Estação Pontes Vieira, no Dionísio Torres.