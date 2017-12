Trânsito fica lento em vias de acesso ao Centro

14:10 · 16.12.2017

No entorno da Catedral Metropolitana de Fortaleza o acesso ficou complicado, especialmente pela lentidão gerada na Avenida Alberto Nepomuceno ( Foto: Renato Bezerra )

O grande fluxo de pessoas para garantir as compras de fim de ano gerou um trânsito intenso de veículos, na manhã deste sábado (16), no entorno do Centro de Fortaleza. Diversos congestionamentos foram gerados em vias de acesso ao polo de vendas, que deve registrar intensa movimentação até o fim da tarde.

No entorno da Catedral Metropolitana de Fortaleza o acesso ficou complicado, especialmente pela lentidão gerada na Avenida Alberto Nepomuceno, próximo de onde estão localizados vários galpões de confecções. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estão no local para auxiliar no ordenamento.

Fluxo complicado, também, no acesso à Praça do Ferreira e em vias como Major Facundo, Barão do Rio Branco e Floriano Peixoto, onde a circulação de pessoas foi intensa durante toda a manhã.